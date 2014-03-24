《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月24日

*工商时报：

--反服贸抗争失控，高层财经官员表示，倘若此一失序状况未能有效制止不断扩大，势必重挫今天台股。国安基金执秘吴当杰也表示，国安基金将密切观察台股状况，随时待命。

--财政部表示，现行不动产税制包括五大缺失，等到财政健全方案过关，下一阶段将锁定不动产税制改革，以房地合一课税为终极目标。

--首批人民币传统保单最快本周获准，第一波共有八家寿险公司，多数是储蓄意味浓厚的养老险及利变寿险。由于前一波人民币贬值、加上人民币传统保单利率比定存稍佳，估计会掀起新一波人民币投资热潮。因保险局限定仅80亿人民币额度，市场分析，短期可能就会〞卖爆〞。

--针对高铁减增资计划，银行团已备腹案。相关人士透露，包括台银、兆丰银持有高铁特别股的前两大股东，日前已初步拟妥因应高铁减增资问题的腹案，将要求高铁召开特别股的股东会，并要求高铁不能因为减资，而让前几年前一直积欠至今的股息打折。

--向台资租赁业招手，大陆城市持续来台招商，近期包括苏州、大连等城市都将来台，期望吸引台资租赁业赴当地设立租赁公司。业者指出，目前正在筹备进军大陆的租赁公司，例如大众银与元大金旗下租赁，都可望与大陆相关城市接触。

*经济日报：

--台积电 20奈米良率遭遇瓶颈，台积电担心冲击苹果 新世代处理器出货，甚至转单，已动员材料厂驻厂支援，高度战备；16奈米试产时程受此波及，被迫延后二个月，估计要延至今年年底。

--两岸服务贸易协议迟未上路，香港CEPA10今年元旦就生效；大陆台资券商圈盛传，香港汇丰、东亚两大银行将申请登陆设立合资券商，如果服贸继续拖延、港资登陆进度加快，恐将影响未来大陆核发台湾合资券商的牌照数量。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。