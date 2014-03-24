《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月24日

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
*工商时报：
--反服贸抗争失控，高层财经官员表示，倘若此一失序状况未能有效制止不断扩大，势必重挫今天台股。国安基金执秘吴当杰也表示，国安基金将密切观察台股状况，随时待命。
--财政部表示，现行不动产税制包括五大缺失，等到财政健全方案过关，下一阶段将锁定不动产税制改革，以房地合一课税为终极目标。
--首批人民币传统保单最快本周获准，第一波共有八家寿险公司，多数是储蓄意味浓厚的养老险及利变寿险。由于前一波人民币贬值、加上人民币传统保单利率比定存稍佳，估计会掀起新一波人民币投资热潮。因保险局限定仅80亿人民币额度，市场分析，短期可能就会〞卖爆〞。
--针对高铁减增资计划，银行团已备腹案。相关人士透露，包括台银、兆丰银持有高铁特别股的前两大股东，日前已初步拟妥因应高铁减增资问题的腹案，将要求高铁召开特别股的股东会，并要求高铁不能因为减资，而让前几年前一直积欠至今的股息打折。
--向台资租赁业招手，大陆城市持续来台招商，近期包括苏州、大连等城市都将来台，期望吸引台资租赁业赴当地设立租赁公司。业者指出，目前正在筹备进军大陆的租赁公司，例如大众银与元大金旗下租赁，都可望与大陆相关城市接触。
*经济日报：
--台积电 20奈米良率遭遇瓶颈，台积电担心冲击苹果 新世代处理器出货，甚至转单，已动员材料厂驻厂支援，高度战备；16奈米试产时程受此波及，被迫延后二个月，估计要延至今年年底。
--两岸服务贸易协议迟未上路，香港CEPA10今年元旦就生效；大陆台资券商圈盛传，香港汇丰、东亚两大银行将申请登陆设立合资券商，如果服贸继续拖延、港资登陆进度加快，恐将影响未来大陆核发台湾合资券商的牌照数量。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。