《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月23日

路透香港3月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较：（1美元=7.7582港元 ） 美股道琼工业指数 上周五收低28.28点或0.17%，报16,302.77点。周末前投资人对升势强劲的 企业锁定获利，令股市回吐稍早的涨幅。标普500指数 盘中创下纪录高位。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 154.050 2.38 41892 11.952 0.26 中国铝业 8.600 3.49 40896 2.669 -0.04 中国移动 41.550 -3.17 744438 64.471 -0.05 中国人寿 39.950 1.68 89937 20.663 1.54 中石油 102.940 3.36 75742 7.986 1.61 中石化 86.260 3.24 380177 6.692 0.94 汇丰控股 49.840 0.87 1405133 77.334 1.02 中电信 42.150 1.69 28696 3.270 0.62 中国联通 12.090 1.00 127254 9.380 0.32 兖州煤业 7.750 13.30 224610 6.013 6.99 华能国际 38.700 6.00 18140 7.506 0.35 南方航空 16.480 1.29 7581 2.557 0.67 东方航空 16.610 -0.24 6415 2.577 1.07 中芯国际 3.950 -0.25 60681 0.613 -1.15（ 完）