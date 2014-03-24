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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 08:30 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月23日

路透香港3月23日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较：（1美元=7.7582港元
       ）
                                                                                        
 美股道琼工业指数      上周五收低28.28点或0.17%，报16,302.77点。周末前投资人对升势强劲的
 企业锁定获利，令股市回吐稍早的涨幅。标普500指数      盘中创下纪录高位。
                                                                                        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       154.050    2.38      41892            11.952       0.26
 中国铝业                       8.600    3.49      40896             2.669      -0.04
 中国移动                      41.550   -3.17     744438            64.471      -0.05
 中国人寿                      39.950    1.68      89937            20.663       1.54
 中石油                       102.940    3.36      75742             7.986       1.61
 中石化                        86.260    3.24     380177             6.692       0.94
 汇丰控股                      49.840    0.87    1405133            77.334       1.02
 中电信                        42.150    1.69      28696             3.270       0.62
 中国联通                      12.090    1.00     127254             9.380       0.32
 兖州煤业                       7.750   13.30     224610             6.013       6.99
 华能国际                      38.700    6.00      18140             7.506       0.35
 南方航空                      16.480    1.29       7581             2.557       0.67
 东方航空                      16.610   -0.24       6415             2.577       1.07
 中芯国际                       3.950   -0.25      60681             0.613      -1.15（
 完）
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