《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月23日

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透香港3月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较：（1美元=7.7582港元 ） 美股道琼工业指数 上周五收低28.28点或0.17%，报16,302.77点。周末前投资人对升势强劲的 企业锁定获利，令股市回吐稍早的涨幅。标普500指数 盘中创下纪录高位。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 154.050 2.38 41892 11.952 0.26 中国铝业 8.600 3.49 40896 2.669 -0.04 中国移动 41.550 -3.17 744438 64.471 -0.05 中国人寿 39.950 1.68 89937 20.663 1.54 中石油 102.940 3.36 75742 7.986 1.61 中石化 86.260 3.24 380177 6.692 0.94 汇丰控股 49.840 0.87 1405133 77.334 1.02 中电信 42.150 1.69 28696 3.270 0.62 中国联通 12.090 1.00 127254 9.380 0.32 兖州煤业 7.750 13.30 224610 6.013 6.99 华能国际 38.700 6.00 18140 7.506 0.35 南方航空 16.480 1.29 7581 2.557 0.67 东方航空 16.610 -0.24 6415 2.577 1.07 中芯国际 3.950 -0.25 60681 0.613 -1.15（ 完）
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。