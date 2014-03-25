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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 08:22 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月25日

路透香港3月25日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：（1美元=7.7575港元<H
 KD=>）
                                                                                        
 美股道琼工业指数      周一收低26.08点或0.16%，报16,276.69点。因担忧乌克兰危机可能升级，
 投资者抛售部分市场近期最青睐的个股，科技股和生物技术股等部份近期表现最好的板块领跌。
                                                                                        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       156.170    1.38      22237            12.115      -0.70
 中国铝业                       8.430   -1.98      29189             2.616      -0.54
 中国移动                      43.110    3.75     371417            66.885      -0.47
 中国人寿                      40.620    1.68      96430            21.007      -0.67
 中石油                       106.260    3.23      40519             8.243      -0.57
 中石化                        88.600    2.71      81725             6.873       0.05
 汇丰控股                      50.290    0.90    1320442            78.025       0.48
 中电信                        43.160    2.40      15821             3.348      -0.65
 中国联通                      12.460    3.06     177432             9.666      -0.86
 兖州煤业                       7.690   -0.77     160870             5.966      -0.41
 华能国际                      37.880   -2.12      11076             7.346       0.22
 南方航空                      16.470   -0.06      11373             2.555      -0.57
 东方航空                      17.100    2.95      10256             2.653       1.26
 中芯国际                       3.890   -1.52      77919             0.604      -1.06（
 完）
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