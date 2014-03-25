《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透香港3月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：（1美元=7.7575港元<H KD=>） 美股道琼工业指数 周一收低26.08点或0.16%，报16,276.69点。因担忧乌克兰危机可能升级， 投资者抛售部分市场近期最青睐的个股，科技股和生物技术股等部份近期表现最好的板块领跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 156.170 1.38 22237 12.115 -0.70 中国铝业 8.430 -1.98 29189 2.616 -0.54 中国移动 43.110 3.75 371417 66.885 -0.47 中国人寿 40.620 1.68 96430 21.007 -0.67 中石油 106.260 3.23 40519 8.243 -0.57 中石化 88.600 2.71 81725 6.873 0.05 汇丰控股 50.290 0.90 1320442 78.025 0.48 中电信 43.160 2.40 15821 3.348 -0.65 中国联通 12.460 3.06 177432 9.666 -0.86 兖州煤业 7.690 -0.77 160870 5.966 -0.41 华能国际 37.880 -2.12 11076 7.346 0.22 南方航空 16.470 -0.06 11373 2.555 -0.57 东方航空 17.100 2.95 10256 2.653 1.26 中芯国际 3.890 -1.52 77919 0.604 -1.06（ 完）
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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