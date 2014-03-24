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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 08:40 BJT

中国个股：珠海中富连续亏损两年，公司债或受波及暂停上市

路透上海3月24日 - 继"超日债"违约风波之后，中国信用债风险备受关注。中国珠海中富实业股份有限公司 周一公告称，公司预计去年净利将亏损10.8亿元至11.7亿元人民币，公司股票可能被实施退市风险及公司债券可能暂停上市。

公告称，2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，如公司2013年度经审计的净利润为负值，公司将连续两年亏损。根据《深圳证券交易所股票上市规则》， 深交易所将在公司披露2013年年度报告后，对公司股票实施退市风险警示的特别处理。

同时公司公司债 亦可能受此波及，深圳证券交易所将在公司2013年年度报告披露之日起，对公司已公开发行的2012年公司债券进行停牌处理，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。

此前该公司曾因业绩预亏评级遭下调。2013年6月20日，公司公告称，预计上半年将预亏约6,000至8,000万元，随后6月底中诚信将其主体和债券评级均从AA下调到AA-,但评级展望稳定。

珠海中富曾是国内PET瓶双寡头生产企业之一，是可口可乐、百事可乐和统一三大饮料巨头在华顶级供应商。“12中富01”2012年5月28日上市，期限3年，发行规模5.9亿，票面利率5.28%，属于无担保发行，距离到期还本付息剩余年期1.18年。

珠海中富上周五收报2.67元，近一个月累积上涨9%。（完）

欲了解详情，可点选深交所网站　here (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
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