中国个股：珠海中富连续亏损两年，公司债或受波及暂停上市

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透上海3月24日 - 继"超日债"违约风波之后，中国信用债风险备受关注。中国珠海中富实业股份有限公司 周一公告称，公司预计去年净利将亏损10.8亿元至11.7亿元人民币，公司股票可能被实施退市风险及公司债券可能暂停上市。
公告称，2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，如公司2013年度经审计的净利润为负值，公司将连续两年亏损。根据《深圳证券交易所股票上市规则》， 深交易所将在公司披露2013年年度报告后，对公司股票实施退市风险警示的特别处理。
同时公司公司债 亦可能受此波及，深圳证券交易所将在公司2013年年度报告披露之日起，对公司已公开发行的2012年公司债券进行停牌处理，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。
此前该公司曾因业绩预亏评级遭下调。2013年6月20日，公司公告称，预计上半年将预亏约6,000至8,000万元，随后6月底中诚信将其主体和债券评级均从AA下调到AA-,但评级展望稳定。
珠海中富曾是国内PET瓶双寡头生产企业之一，是可口可乐、百事可乐和统一三大饮料巨头在华顶级供应商。“12中富01”2012年5月28日上市，期限3年，发行规模5.9亿，票面利率5.28%，属于无担保发行，距离到期还本付息剩余年期1.18年。
珠海中富上周五收报2.67元，近一个月累积上涨9%。（完）
欲了解详情，可点选深交所网站 here (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有