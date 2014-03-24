中港股业绩：中石化去年净利上升3.5%，市场关注出售油品销售业务进展

* 去年净利同比升3.5%，上游业务获利减少

* 第四季盈利明显下滑

* 分析师关注出售油品销售业务进展

* 2014年资本开支轻微下调

路透香港3月24日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 去年度净利按年上升3.5%，大致符合市场预期，分析师关注公司出售油品销售业务进展。

中石化周日晚间于联交所的公告显示，按国际会计准则，2013年全年净利661.32亿元人民币，上年同期为638.79亿元，与汤森路透综合31名分析师预测中位值690.46亿元大致相符。

不过第四季获利显着下滑。根据路透的计算，中石化于第四季净利为138.32亿元，按年及按季均大跌逾30%。

分析师称，估计资产减值、海外产量下降以及成本上升的因素，拖累中石化第四季度获利表现，但建议投资者关注今天分析师会议上公司高管就出售油品销售业务权益所做评论。

“相信这仍将是短中期的股价上升动力。”瑞信分析师黄康民在其报告中称。该行并维持对中石化H股“买入”评级及目标价10港元。

中石化H股上周五收报6.63港元，过去一个月累计升1.4%，同期大市恒生指数 则跌逾4%。

该公司于一个月前公布，将寻求出售旗下油品销售业务最多30%的股权，藉此次重组引入社会和民间资本实现混合所有制经营。

中国政府正推动能源与电信等领域的大型国有企业引入非国有投资，以提高效率。而大型国企亦已着手压缩资本开支，避免过度投资。

中石化称，2013年的资本开支1,685.97亿元，比年初计划压缩7%；2014年公司更加注重发展质量和效益，以内涵式发展为主，积极加快结构调整，全年资本支出计划1,616亿元，其中勘探和开发板块的支出保持在879亿元的水平，全年计划生产原油3.64亿桶，天然气7,062亿立方英尺。

此前中国最大油气生产商--中国石油 亦调整其资本开支计划，不过保持对上游业务的投入，以应付国内能源需求。

中石化去年营业额及其他经营收入为2.88万亿元，按年增长3.4%；经营收益968亿元，同比降低1.9%。

期内油气勘探及生产的经营收益547.93亿元，按年下降22%，因原油价下滑。炼油业务扭亏为盈，收益85.99亿元；营销及分销业务盈利下降18%至351.43亿元，化工业务盈利减少26%至8.68亿元。

中石化董事会建议派发末期股息每股0.15元，连同中期股息全年派0.24元，同期每股基本盈利0.57元。（完）

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