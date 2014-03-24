美国个股：摩根大通中国投资银行首席执行官方方即将离职--WSJ

路透3月24日 - 华尔街日报周日报导称，美国摩根大通 中国投资银行首席执行官方方已决定离职。方方在该行工作时间超过10年。目前摩根大通的亚洲雇佣行为正在遭受调查。

报导援引知情人士的话称，关于方方离职的内部通报最早可能在周一发布。该报没有透露消息人士的身份。

华尔街日报援引一名消息人士称，方方最近告诉摩根大通想要退休。报导还说，不清楚为什么方方现在想要离职。

美国有关当局一直在调查摩根大通是否不当雇佣中国官员的亲属，从而违反了贿赂法。

华尔街日报称，摩根大通向美国检察官提供了来自方方的邮件，邮件中谈及了该行雇用中国光大集团董事长唐双宁之子一事。方方亦是摩根大通亚洲区投资银行副主席。

报导称，美国联邦调查局(FBI)和司法部检察官现在正在调查上述雇佣关系是否帮助摩根大通赢得了光大集团的业务。

摩根大通和中国光大银行的代表没有立即回复要求发表评论的请求。(完)