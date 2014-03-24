英国经济：央行官员对何时升息可能意见不同--MPC委员迈尔斯

路透3月24日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯周日表示，当决定英国首次升息的时间点时决策者可能意见分歧，否认会议记录掩盖了这些歧见的说法。

迈尔斯在金融时报网站上的观点文章中写道，关于英国经济中的闲置产能到底有多少，及其对通胀的影响，各方意见不一。

“这将自然导致对利率将来适当水准的看法不一致，”他表示。

经济中的闲置产能数量，可以看出在必须升息前经济还有多少成长空间。一旦经济达到产能全开，经济成长较其长期趋势为快时，可能会产生通胀。

央行曾表示，预期不会很快将利率从纪录低位0.5%上调，但倾向于在英国经济的闲置产能告罄前这么做。

迈尔斯表示，当利率终将开始上升时，上升过程可能是渐进式的，且可能回到比过去所认为的正常水准还低的水平。

MPC委员威尔(Martin Weale)周四表示，英国经济闲置产能耗尽的速度可能比大多数英国央行官员上个月预估的还快。他认为只有0.9%的闲置产能。