中国公开市场：一级交易商本周仍可上报多期限正/逆回购，及央票需求

路透上海3月24日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

在资金面初显趋紧苗头时，央行公开市场上周四正回购操作明显缩量，给市场带来惊喜。业内人士表示，经过前期的连续回笼，市场流动性已现收敛，而人民币近期的暴跌则令资金预期进一步趋谨慎；央行因势利导，在已推动流动性总量趋于合意水平的同时，不忘安抚市场情绪。

本周公开市场既无正/逆回购到期，也无央票到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作。(完)

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