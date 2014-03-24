《香港报摘》--经济日报3月24日

* 要闻版头条：

--加息阴霾，二手交投应声下挫，10大屋苑过去两天录12宗成交，按周跌三成，终止连续两周升势。 * 其他： --香港财政司司长曾俊华指，美联储上周言论显示，美国可能在2015年上半年开始加息，较市场原先估计早，这项预期改变，对香港楼市有一定影响，呼吁大家做好风险管理。双倍印花税吁立会尽快通过。

--人民币滙率大幅贬值，但金融发展局内地机遇小组召集人秦晓依然认为，「人民币仍处持续的、温和的升值过程」，惟未来每年升值幅度将低于1%。

--现代牧业 逾七成所产牛奶均售予主要大股东蒙牛 。公司副主席兼行政总裁高丽娜透露，供奶予雀巢 的商讨已进入最后阶段，雀巢将跻身首五大客户之列。（完）