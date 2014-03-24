芝加哥期市：美国大豆期货连跌第二日，跌破每蒲式耳14美元

投行观点：Schneider National Inc初始评级为表现超越同业，目标价为24美元
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因美国压榨与出口需求强劲，导致国内大豆供应紧张并推高价格。不过，南美大丰收以及来自巴西的进口将有助于弥补库存下降。
市场推测中国大豆需求下降，南美将对美国出口大豆，这减缓了供应忧虑，因此价格进一步承压。
合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 691.25 -2.00 -0.29% -1.78% 639.08 61
CBOT玉米 480.50 1.50 +0.31% +0.42% 470.34 54
CBOT大豆 1399.50 -9.25 -0.66% -2.39% 1386.81 50
CBOT稻米 $15.44 $0.01 +0.10% -0.74% $15.64 54
美国原油 $99.32 -$0.14 -0.14% -0.14% $101.00 45
汇率
欧元/美元 $1.379 $0.000 -0.02% +0.07%
美元/澳元 0.909 0.001 +0.10% +0.55% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/朱晓军；审校 张涛)
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