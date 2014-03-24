《香港报摘》--信报3月24日

* 要闻版头条：

--市场人士认为，港股 调整应暂告一段落，但短期能否持续反弹，将受本周密集式公布的中资金融股业绩表现所左右。 * 其他： --互联网热潮席卷中港，科网股及相关概念股成为投资界宠儿。资深投资银行家、私募基金CVC大中华区主席梁伯韬不讳言，有个别股份确见泡沫，尤其是纯粹受入股注资概念推动股价的股份。惟有别于千禧年代（2000年）的“Dot-Com”狂潮。

--尽管香港银行的人民币业务持续增加，但消息指出，金管局去年完成就《巴塞尔三》的“流动性标准”第三轮谘询后，决定暂不会把在岸人民币（CNY）资产纳入计算“流动性覆盖率”的“优质流动资产”（HQLA）范围。银行界则希望金管局能酌情处理。 --兖州煤业 公布，去年股东应占净收益为7.77亿元人民币，大幅倒退87%。（完）