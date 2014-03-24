《香港报摘》--信报3月24日

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
* 要闻版头条：
--市场人士认为，港股 调整应暂告一段落，但短期能否持续反弹，将受本周密集式公布的中资金融股业绩表现所左右。 * 其他： --互联网热潮席卷中港，科网股及相关概念股成为投资界宠儿。资深投资银行家、私募基金CVC大中华区主席梁伯韬不讳言，有个别股份确见泡沫，尤其是纯粹受入股注资概念推动股价的股份。惟有别于千禧年代（2000年）的“Dot-Com”狂潮。
--尽管香港银行的人民币业务持续增加，但消息指出，金管局去年完成就《巴塞尔三》的“流动性标准”第三轮谘询后，决定暂不会把在岸人民币（CNY）资产纳入计算“流动性覆盖率”的“优质流动资产”（HQLA）范围。银行界则希望金管局能酌情处理。 --兖州煤业 公布，去年股东应占净收益为7.77亿元人民币，大幅倒退87%。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。