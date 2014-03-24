中国债券：超日债受托管理人中信建投证券称延期召开债权人会议

路透上海3月24日 - 中国首单实质违约的11超日债 事件，后续进展备受关注。该债券受托管理人中信建投证券公司最新公告称，将延期举行原定于3月26日召开的上海超日太阳能科技股份有限公司 第一次债权人会议。

刊登在深交所公告称，截至2014年3月20日17时，会议筹备组共收到持有未偿还债券面值18,344.66万元的债券持有人的参会登记，占未偿还债券面值总额的18.34%。

而根据“11超日债”《会议规则》的规定，债券持有人会议须经持有本期债券50%以上未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议。而目前比例远低于形成有效决议所需的50%。

中信建投表示，“11 超日债”持有人的持债数量分散、地域广泛。为避免出现因参会债券持有人过少、持债数量不足而未能形成有效决议的情况，争取更多债券持有人参加本次会议以便对会议议案进行有效表决，决定延期召开本次会议，并顺延本次会议的参会登记时间。

中信建投还称，为便于做好本次会议的筹备工作，拟参会的债券持有人务必按照《会议通知》的要求向受托管理人进行参会登记，而截至2014年3月20日17时已登记的参会回执仍然有效，不必重复登记。

此外，会议延期期间，中信建投将每周公告已登记参会的债券持有人持有的未偿还债券面值，会议的具体召开时间和地点将另行通知。

此前，该债券受托管理人中信建投证券公司提请召集债券持有人会议，要求持有人授权未来可采取民事诉讼、处置担保物等方式来追讨所欠利息和违约责任。原定持有人会议在3月26日14:00召开，采取记名方式现场投票解决。持有人会议须经持有本期债券50%以上（不含50%）未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议。

ST超日3月5日公告称，无法按期全额支付其公司债第二期利息，这标志着延续至今的中国债市刚性兑付就此终结。