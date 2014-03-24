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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 09:11 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月24日

**上海证券报**

--中国银监会创新监管部主任王岩岫透露，截至2月末，银行理财产品规模达到12.22万亿元人民币，2013年全年银行理财产品共为客户实现投资收益4,500亿元以上，切实增加了居民财产性收入。他表示，银监会将一如既往地鼓励和引导商业银行规范发展理财业务。

--在退市新规之下，身为央企的*ST长油 将退市，给所有*ST类公司敲响了“警钟”，除此之外，包括*ST凤凰 、*ST超日 在内的五家公司将面临较大暂停上市风险。

**证券时报**

--接近深圳市国资委的一位人士透露，深圳国资改革路径日渐明晰，关于深圳市国资改革的意见已完成起草工作，目前正在根据有关意见进行修改，预计近两周就将正式出台。

**第一财经日报**

--由央行牵头，包括银监会、证监会、保监会、工信部等多个部委正在加紧制定一份针对互联网金融的监管办法。初步确定的分工为：银监会负责监管P2P行业，众筹由证监会监管，央行则负责第三方支付的监管，对互联网金融监管的总原则是"负面清单"的理念。

--上海市政府发展研究中心主任周振华透露，上海自贸区负面清单2014年版初步考虑缩减40%，特别是在服务领域要加大开放。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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