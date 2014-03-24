《中国报摘》--其他报纸重要消息3月24日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
**上海证券报**
--中国银监会创新监管部主任王岩岫透露，截至2月末，银行理财产品规模达到12.22万亿元人民币，2013年全年银行理财产品共为客户实现投资收益4,500亿元以上，切实增加了居民财产性收入。他表示，银监会将一如既往地鼓励和引导商业银行规范发展理财业务。
--在退市新规之下，身为央企的*ST长油 将退市，给所有*ST类公司敲响了“警钟”，除此之外，包括*ST凤凰 、*ST超日 在内的五家公司将面临较大暂停上市风险。
**证券时报**
--接近深圳市国资委的一位人士透露，深圳国资改革路径日渐明晰，关于深圳市国资改革的意见已完成起草工作，目前正在根据有关意见进行修改，预计近两周就将正式出台。
**第一财经日报**
--由央行牵头，包括银监会、证监会、保监会、工信部等多个部委正在加紧制定一份针对互联网金融的监管办法。初步确定的分工为：银监会负责监管P2P行业，众筹由证监会监管，央行则负责第三方支付的监管，对互联网金融监管的总原则是"负面清单"的理念。
--上海市政府发展研究中心主任周振华透露，上海自贸区负面清单2014年版初步考虑缩减40%，特别是在服务领域要加大开放。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有