《美国上市公司业绩公布日程表》--3月24日至3月31日

投行观点：Schneider National Inc初始评级为表现超越同业，目标价为24美元
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汤森路透3月21日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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25 Mar BMO Q1 2014 McCormick & Company, Inc. 0.58 12 0.57
25 Mar AMC Q4 2013 PVH Corp. 1.42 20 1.60
25 Mar BMO Q2 2014 Walgreen Co 0.93 22 0.96
26 Mar AMC Q3 2014 Paychex 0.42 20 0.40
27 Mar BMO Q2 2014 埃森哲(Accenture) 1.04 19 1.00
27 Mar BMO Q4 2013 Gamestop Corp. 1.93 21 2.16
27 Mar AMC Q4 2014 红帽(Red Hat, Inc.) 0.37 31 0.36
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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