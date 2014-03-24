主要国家经济指标预测--3月25日****

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透3月25日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 3月25日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国企业景气指数 3月 100 100 0900 德国IFO企业景气判断指数 3月 111.0 111.3 IFO企业现况指数 114.6 114.4 IFO企业预期指数 107.6 108.3 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差8.9 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.5% -0.6% (较上年同期) +1.7% +1.9% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.6% -0.3% (较上年同期) +2.6% +2.8% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.5% -0.4% (较上年同期) +2.6% +2.8% PPI投入指数(较前月) +0.3% -0.9% (较上年同期) -5.30% -3.10% PPI产出指数(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.7% +0.9% PPI核心产出指数(较前月) 持平 +0.5% (较上年同期) +1.1% +1.2% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 3月 正28 正37 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月22日当周 -- +0.7% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月22日当周 -- +2.8% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 1月 -- +0.8% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 1月 地区房价指数(较前月) +0.7% +0.8% (较上年同期) +13.3% +13.4% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会 地区房价指数(较前月) -0.1% -0.1% 1400 美国消费者信心 3月 78.6 78.1 1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 44.5 46.8 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 3月 -- 负6 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.9% (较上年同期) -- +3.9% 附：主要国家3月24日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 51.9 49.8 Markit服务业PMI 51.4 47.5 Markit综合PMI 51.6 -- 0830 德国Markit制造业PMI 3月初值 53.8 54.6 Markit服务业PMI 54.0 55.5 Markit综合PMI 55.0 -- 0900 欧元区Markit制造业PMI 3月初值 53.0 53.0 Markit服务业PMI 52.4 52.6 Markit综合PMI 53.2 53.3 1230 美国芝加哥联储全国活动指数 2月 正0.14 -- 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 55.5 56.5 (完)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。