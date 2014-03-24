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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 07:12 BJT

****主要国家经济指标预测--3月25日****

路透3月25日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
   
    3月25日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值   
    0745  法国企业景气指数                                 3月          100        100
    0900  德国IFO企业景气判断指数                          3月        111.0      111.3
              IFO企业现况指数                                         114.6      114.4
              IFO企业预期指数                                         107.6      108.3
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                   2月          --     逆差8.9  
    0930  英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                  2月        +0.5%      -0.6%
              　             (较上年同期)                             +1.7%      +1.9%
                零售物价指数(RPI)(较前月)                             +0.6%      -0.3%
                             (较上年同期)                             +2.6%      +2.8%
                扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                 +0.5%      -0.4%
                                         (较上年同期)                 +2.6%      +2.8%
                PPI投入指数(较前月)                                   +0.3%      -0.9%
                       (较上年同期)                                  -5.30%     -3.10%
                PPI产出指数(较前月)                                   +0.2%      +0.3%
                       (较上年同期)                                   +0.7%      +0.9%
                PPI核心产出指数(较前月)                                持平      +0.5%
                           (较上年同期)                               +1.1%      +1.2%
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    3月         正28       正37
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            3月22日当周        --       +0.7%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          3月22日当周        --       +2.8%
    1300  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)         1月          --       +0.8%
    1300  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会        1月
                               地区房价指数(较前月)                   +0.7%      +0.8%
                                           (较上年同期)              +13.3%     +13.4%
          美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会
                               地区房价指数(较前月)                   -0.1%      -0.1%
    1400  美国消费者信心                                   3月         78.6       78.1
    1400  美国新屋销售年率(万户)                           2月         44.5       46.8
    1400  美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                 3月          --         负6
    2300  韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季修正值         --       +0.9%
                               (较上年同期)                             --       +3.9%
    
    附：主要国家3月24日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段        现值        预估值
    0800  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           3月初值        51.9          49.8       
 
                Markit服务业PMI                                        51.4          47.5       
 
                Markit综合PMI                                          51.6           --        
 
    0830  德国Markit制造业PMI                           3月初值        53.8          54.6       
 
                Markit服务业PMI                                        54.0          55.5       
 
                Markit综合PMI                                          55.0           --        
 
    0900  欧元区Markit制造业PMI                         3月初值        53.0          53.0       
 
                  Markit服务业PMI                                      52.4          52.6       
 
                  Markit综合PMI                                        53.2          53.3       
 
    1230  美国芝加哥联储全国活动指数                        2月      正0.14           --       
    1345  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           3月初值        55.5          56.5       
 
                  
     (完)
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