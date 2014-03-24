港报财经评论：铜融资与热钱的关系--信报3月24日

铜融资与热钱的关系/ 习广思

耶伦上周在加息时间表上漏了风声，情况有点像去年5月贝南奇失言一样。姑勿论“六个月”是真是假，市场对提前加息这消息的消化能力，较想像中要强得多。联储局其他成员尝试为耶伦解画，圣路易联储银行行长布拉德（James Bullard）说，“六个月”其实是市场预期时间，耶伦所讲的是大家在金融市场听到的，她不过是重复这些预期而已，政策没有改变。不过，市场预期是一回事，耶伦亲口确认预期又是另一回事，布拉德想帮耶伦放一放鸽，但帮助不大。倒是另一位有投票权的达拉斯联邦储备银行总裁费希尔（Richard Fisher）的说话有更多线索。费希尔说，联储局已用尽了QE政策的功效，按目前速度，QE将于10月结束。费希尔属鹰派，这是呼应他早前的说法，退市缩减买债是因为QE效力已不大。

费希尔又说，加息将在结束买债后一段相当长时间才出现，但没有具体时间。大家都想淡化“六个月”，但耶伦说了出口，恐怕要扭转这个预期亦不容易。这世界可能是错有错着，既然市场有了“六个月”的时间表，反而提早消化加息预期，到真的加息时，世界早有心理准备。美股持续在高位争持，港股受到中国内地及A股因素牵制居多。EPFR数据显示，由3月12日至18日的一周内，有近15亿美元资金流出中国股票，是有纪录以来最大规模的一个星期。但是，上周五中证监公布优先股方案，内房重启再融资，成为A股及港股的及时雨，借势大反弹。技术上，这项消息亦及时，恒指刚好跌至2月初低位，国企股超卖，成为反弹的东风。

上周和黄 派特别息；加上弱势板块挟淡仓，港股在本周期指结算前，还有基金季度结因素，相信走势不会太差。值得留意的是，大蓝筹走势两极，上周利丰 股价大翻身；中移动 跌至64.5港元，非常超卖；和黄派7港元特别息，今天大有机会高开10%，均是对恒指超短线较有利的因素。只不过，上述两项消息是否gamechanger？是否够力扭转市场对中国淡风的看法？恐怕未必。毕竟优先股消息已预期多时，而且近日重磅中资金融股业绩未如理想。市场在等待的是，中国何时出手推刺激措施？甚至下调存款准备金率？目前市场普遍预期，第一季增长明显放缓，中国很大机会推出“微刺激”政策，以刺激内需为主，同时启动企业活动，优先股集资其中一项条件就是收购合并。在中国未有明确刺激政策前，恐怕中资股仍是偏淡居多。

____________________________________________________________________________

欧罗疲弱50天线告急/ 苏子

上周四淩晨欧罗兑美元急挫，是因联储局主席耶伦在议息后记者会上有关美国有可能提前进入加息周期的言论影响；但随后圣路易联储银行行长James Bullard及达拉斯银行行长Richard Fisher均为耶伦的鹰派言论降温，故欧罗兑美元跌势在1.3765美元附近喘定，得以避免进一步下试更关键的50天平均线支援。由于上周五欧罗兑美元未能趁机重返20天平均线阻力以上，而10天平均线的斜率自上周四开始由升转跌，利淡短期走势。加上日线图上，目前有可能呈现下降旗形的不利形态，故只要本周早段汇价仍乏力重返20天平均线以上，预料50天平均线支持将会岌岌可危，一旦跌破并考验更重要的100天平均线支持及上月27日的1.3640美元低位支援的机会极高。

相信联储局在明年上半年真的宣布加息的可能性应不高，原因是相信耶伦属于鸽派；目前息口前瞻指引改变后，加息的主导权已重回耶伦手上，不再受到个别数据影响。而她肯定亦不会仅因两三个利好的数据而贸然决定提前加息。上周耶伦在记者会上表面上看似说漏了嘴，令市场担心联储局可能会较市场的预期更早宣布加息，但估计耶伦应是故意如此说的，因为这样便可以扫除市场各方猜测联储局何时加息的不明朗因素，并令市场有足够心理准备来迎接美国加息周期的来临，这样反而可以减少金融市场因个别经济数据的好坏而出现大幅波动，可以稳定市场情绪，原因是价位走势早已反映了息口可能提前上升的不利因素。

相信随后联储局的官员为耶伦辩护、解画，亦难以改变投资者因担心美息可能提前上升而提早改变全球资金布置的活动，结果预料会对美元构成明显支持力，因不少在新兴市场的资金会在美国加息预期持续升温下陆续回流美元资产。如本周早段美汇指数可以成功突破上周四的80.35高位，与此同时美元兑日圆亦见突破50天平均线阻力及上周的102.68日圆高位，预料美元兑日圆有力再升并挑战103.10日圆至103.10日圆阻力区；反之，若不升反跌与美汇指数背驰，宜小心届时市场避险情绪再升，令美元兑日圆再次转弱。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞