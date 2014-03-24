《香港报摘》--其他报纸重要消息3月24日

* 明报：

--近期已有多家上市公司表态，有意进军内地私家医院市场，包括内房股恒大 、佳兆业 ，保险股亚洲金融 以及准备将北京顶级贵价医院和睦家收归旗下的复星医药 。连同上市时已是专办内地医院的凤凰医疗 ，至今已有五家上市公司欲分一杯羹。 * 星岛日报：

--花样年 近年转型社区服务平台营运商，以地产开发奠定客户基础，发展其他平台带动社区消费，料成为未来增长动力来源。该公司主席兼首席执行官潘军表示，希望至2020年服务业部分收入及利润均可占总额50%以上，估计社区消费每年可达1,000亿元人民币。 * 苹果日报：

--伙拍新加坡云顶集团于韩国开赌的蓝鼎国际 公布，与在济州岛凯悦酒店经营赌场的卖家签订谅解备忘录，计划以较上周五收市价折让28%售价，发行新股作全部或部份代价，收购卖家所持有的博彩牌照。

--佳兆业今年首两个月累计合约销售金额达23.019亿元人民币，合约销售面积约21.9万平方米，按年分别跌23%及32%。2月单月合约销售额9.62亿元人民币，按月跌28%，按年跌12.6%；2月合约销售面积为9.7万平方米，按月及按年分别减20%及35%。 * 东方日报：

--因金价大跌而需要发出盈警的招金矿业 ，公布截至去年底纯利按年急挫61.83%至7.34亿元人民币。负债比率因融资渠道持续扩展及业务扩张由33%增至去年底50.9%。集团今年目标完成黄金总产量95.05万安士，且加大探矿力度，计划投资1.5亿元人民币。 * 文汇报：

--香港工业总会指出，目前珠三角五万家港企中，有逾六成企业并无做人民币汇率对冲，提醒企业接订单时务必加强风险意识。分析认为，人民币今年若掉头上升2%，按现价计，厂商将承受4.8%成本加幅，对于利润率普遍仅3%至5%的加工业而言，随时倒蚀。 * 大公报：

--内地发电设备生产商哈尔滨电气 截至2013年止全年股东应占盈利7.06亿元人民币，较2012年大跌50.33%，每股盈利同比跌幅50.29%，收入亦大幅下降21.14%。（完）