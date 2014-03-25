《香港报摘》--其他报纸重要消息3月25日

* 明报：

--史上最抢手的新股Magnum 上市仅两个月便「走样」，这只毛利率超过80%的夜店股昨日发出盈警，称因为1,760万港元上市开支，估计截至今年3月底止的2014年财政年度会录得亏损，惟集团早在招股书中已预计会有1,760万元的上市开支，但却并未提及会因此亏损。

--周生生 董事兼副总经理周允成表示，香港分店数目已足够，无意再大开新店，未来公司会集中优化和加大旺舖面积，以提高营运效益，但内地会继续以年开50新店的目标扩展。 * 星岛日报：

--生产果冻零食的民企蜡笔小新 近期坏消息不断，继帐目遭内地传媒质疑，以及软糖产品被揭发含有毒原料之后，昨天又因未能如期公布业绩，要突然停牌。管理层承认，核数师需要进行额外调查工作，因此无法按原定计画在今天公布业绩。

--摩根大通公布，中国投资银行首席执行官方方退休，龚方雄获委任为中国投资银行主席。方方于摩通任职逾10年，有报道指摩通向美国检察当局提供方方的电邮，内容主要与聘请唐双宁之子有关，但摩通拒绝评论方方退休是否涉及调查。 * 苹果日报：

--长城汽车 公司董事长魏建军表示，去年11月宣布上市的新款车H8技术问题已「全部解决」，下月起重新接单，估计全年销量达2万至3.5万部。

--李宁 去年亏损3.92亿元人民币，亏损虽然大幅收窄，惟下半年蚀逾2亿元人民币，高于上半年，影响股价大跌5.9%。新任代理行政总裁金珍君解释，主要是投入更多资源研发所致，「如现在就停止投入，公司即时就可以盈利」。 * 东方日报：

--重庆银行 近年转型主攻小微企业贷款，董事长甘为民指小微贷款利润高，贷息一般达基准利率上浮三成，该行目标为一五年小微贷款占整体贷款四成。

--通达 按每股1.12至1.19港元作价，以先旧后新方式，折让最多逾一成配售4.2亿股，集资最多近5亿港元。 * 文汇报：

--内银哈尔滨银行（新股代码： ）已于昨日截止公开发售，惟市传其未获足额认购。至于配售部分，消息指哈银获得超额认购，但另有消息称，有机构投资者收到投行的回覆指，哈银获得「足额」认购，未有透露是否有超购；而市传投资者认购都非常不进取，故是否能如期下周一挂牌，仍存变数。

--中信银行（国际）首席经济师兼研究部总经理廖群认为，汇丰PMI数据「较弱」，反映内地经济今年第一季的表现逊于预期，短期内有较大的下行压力。但他强调，中央政府已经意识到问题，尽快出台了多项「稳增长」措施，相信今年全年的GDP增幅可实现「保7.5」的目标。。 * 大公报：

--内地资源股中国油气 集团主席戴小兵表示，集团位于山西及陕西省的三交项目预计最快今年下半年投产，并于3年内提供5亿立方米的煤层气产能，同时透过提高产销比，有信心明年实现扭亏为盈。

--中国煤业不景气持续，兖州煤业 继去年大规模裁减外判员工5,400人，今年亦会再裁减3至5千人。而澳洲方面则会裁减管理层以缩减成本。公司估计，煤价已经跌至谷底，至第三季将会好转。（完）