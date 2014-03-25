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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 08:54 BJT

《香港报摘》--经济日报3月25日

* 要闻版头条：

--中资股走势强劲，逼迫空仓回补。恒指 上望22,000点。 * 其他： 　　--为加快建屋，香港屋宇署从事前查询、入则审批、申请动工纸，及轻微修订安排等四方面，简化审批图则程序，预料最少47个项目、超过2.3万单位可受惠。

--和黄 闪电出售屈臣氏股权，估值令市场失望外，其派特别息的决定亦让券商费解，三间大行随即调低目标价8至10港元不等。

--东亚银行 去年盈利增长近一成，连续四年创新高，管理层齐齐加薪，主席兼行政总裁李国宝，全年薪酬总额突破4,000万港元，按年升4.9%至4,090万港元，跑赢香港通胀。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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