《香港报摘》--信报3月25日

--财经事务及库务局局长陈家强为现有「同股同权」制度护航，他称不反对港交所 作有关谘询，但强调不能改变「同股同权」制度背后，股东与管理层互相制衡的企业管治基础。 * 其他： --在科网概念热潮下，有意赴港上市的网游企业陆续有来。据市场消息透露，继百奥家庭互动已展开招股前推介外，内地网游企业联众及天鸽，也计划于本月底前向港交所递交上市申请，分别来港集资2亿至3亿美元（约15.6亿至23.4亿港元）。