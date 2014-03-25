《香港报摘》--信报3月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
* 要闻版头条：
--财经事务及库务局局长陈家强为现有「同股同权」制度护航，他称不反对港交所 作有关谘询，但强调不能改变「同股同权」制度背后，股东与管理层互相制衡的企业管治基础。 * 其他： --在科网概念热潮下，有意赴港上市的网游企业陆续有来。据市场消息透露，继百奥家庭互动已展开招股前推介外，内地网游企业联众及天鸽，也计划于本月底前向港交所递交上市申请，分别来港集资2亿至3亿美元（约15.6亿至23.4亿港元）。
--安徽海螺水泥 公布，按照国际会计财务准则计算，截至去年12月底止全年盈利为93.89亿元人民币，按年增长48.3%。2013年该集团水泥和熟料合计净销量为2.28亿吨，按年增长21.95%。
--绿城中国 及融创中国 公布去年业绩，绿城盈利持平，减派息；融创盈利显着增长22%，派息大增。绿城常务副主席寿柏年强调，不会减价促销，预期今年楼价升幅将放缓。（完）
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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