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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 09:01 BJT

《香港报摘》--信报3月25日

* 要闻版头条：

--财经事务及库务局局长陈家强为现有「同股同权」制度护航，他称不反对港交所 作有关谘询，但强调不能改变「同股同权」制度背后，股东与管理层互相制衡的企业管治基础。 * 其他： 　　--在科网概念热潮下，有意赴港上市的网游企业陆续有来。据市场消息透露，继百奥家庭互动已展开招股前推介外，内地网游企业联众及天鸽，也计划于本月底前向港交所递交上市申请，分别来港集资2亿至3亿美元（约15.6亿至23.4亿港元）。

--安徽海螺水泥 公布，按照国际会计财务准则计算，截至去年12月底止全年盈利为93.89亿元人民币，按年增长48.3%。2013年该集团水泥和熟料合计净销量为2.28亿吨，按年增长21.95%。

--绿城中国 及融创中国 公布去年业绩，绿城盈利持平，减派息；融创盈利显着增长22%，派息大增。绿城常务副主席寿柏年强调，不会减价促销，预期今年楼价升幅将放缓。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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