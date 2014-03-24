港报财经评论：4G潮流，有人欢喜有人愁--经济日报3月22日

4G潮流，有人欢喜有人愁/ 林瑞芬

A股午市忽然神勇，上证升2.7%至2,047，又出现打2,000点保底战，刺激港股回升。恒指升1.2%至21,436；国指升2.44%至9,427；大市成交额917亿港元。大市成交激增主要是因为新华富时指数于收市后调整组合。技术上，恒指失21,500，反弹图反攻，但若下周仍未必成功反攻其上，则可能要下试21,000心理关口。上证在打2,000点保底战，以往所见，保底有余但要作强力而持久的反弹力则不足，往往弹一、两日又消失购买力，故暂时仍然不大抱有憧憬。不过，超卖反弹而已，内房股有放行企业融资及龙头万科大股东增持，借消息作技术性反弹，强调不宜进取，如中国海外 昨反弹7%至19.44港元，暂以考验17至19港元中线支持区成功，但反弹或近20港元又遇阻。

中国经济缺乏活力，美国又在缩减QE规模，对投资股票来讲，难度愈来愈高。拣股为上，也见惊涛骇浪，如受惠清洁能源概念的京能清洁能源 因去年政府迟付补贴，盈利不达预期，股价今周即挞14.5%。有些潮流大趋势是可以掌握，但个股得益获利才能推动股价上升。就细阅近期上市公司公布的业绩，今日想与大家了解一下4G大潮流投资期，有人欢喜有人愁，上车受惠股，落车受累股。

因应推动4G业务加快，要建立全国性TD-LTE网络而非把软件升级那么简单，今年中移动 计划把资本开支大升22%，至2,252亿人民币。在成本大增，但利润未能即时实现下（集团料TD-LTE用户ARPU高于现有的3倍，但汇证预料明年底前未见盈利复苏），毛利率有所回落也是容易预算的事，各大券商因此而调低中移动目标价也是大概事。如瑞信虽予中移动“优于大市”评级，但目标价由94港元降至86港元。汇丰证券把中移动评级由“增持”降至“中性”，目标价由94港元降至70港元。一沉百踩，中移动昨又挫3.7%至64.5港元，趋试5年前低位63港元。中移动在痛苦期挣紮，今明年仍是资本开支高峰期，但就有电讯设备商及4G手机商于去年下半年开始已受惠定单大增而刺激盈利大升，股价上升。从中移动所公布今年资本开支中，将有近44%用于移动通讯网之建设。而4G占总资本开支比重由去年16%增至33%，今年底TD-LTE基站目标建成50万个基站。 ________________________________________________________________________________

券商撑中石油，平均看9.6元/余少文

A股急升，带动中资股反弹，维持国企指数9,000点是入市水准，至于中石油 去年业绩符合预期，证券商普遍看好其前景，平均目标价9.6港元。中国内地股市午后转强，上证指数急升2.7%重上2,000点，是近期最大单日升幅，支持国指午后走强，全日升224点或2.4%，收报9,427点，成交额增至192亿港元，近2/3主板H股随大市回升；红筹指数升27点或0.7%，收报3,973点，成交额112亿港元，红指跑输国指是因为中移动 继续被抛售，亦推高红指成交。国指过去两年多，主要在9,000至12,000点上落，除非中国内地经济出现3年来最大变化，否则国指可守9,000点，因预测PE为6.2倍，估值处于非常吸引水准。

由于指数日前跌近这水准，或是国指随A股反弹原因之一。惟不排除国指再次下试9,000点，及在这水准争持一段时间才真正见底，故昨回升暂视作反弹。至于大市如见底回升，石油股或可成为火车头之一，正如中石油去年业绩虽只符预期，但大部分券商仍力撑其前景，平均目标价约9.6港元，以其昨日收市价7.86港元计算，潜在上升空间约22%。中石油去年收入升3%至22,581亿人民币，盈利升12%至1,296亿人民币，每股盈利0.71人民币，末期息每股0.15755人民币，连同中期息，全年息率约5.1厘。中石油主要收入来源的勘探与生产板块，即上游业务，去年经营利润下跌12%至1,897亿人民币，但一直拖中石油业绩后腿的炼油与化工板块，去年经营亏损减少191亿人民币，只蚀244亿人民币，再加上天然气与管道业务扭亏为盈，录得经营利润289亿人民币，成为中石油盈利双位数增长的动力。

虽然券商多撑中石油，但对其今年盈利预测只能跟去年持平，明年才有单位数增长；中石油去年资本开支减少9%，兼且今年会再减少资本开支至2,965亿人民币。董事长周吉平解释，集团不再从规模增长出发，转移至有质量、有效率及可持续的盈利增长，提升盈利回报，故今后几年资本开支会控制在3,000亿人民币水准，重点投放在国内勘探、天然气及海外战略发展。随着中国内地去年出台成品油价格机制完善方案和天然气价格调整方案，预期前者可继续缓和中石油炼化业务亏损，后者可继续带动集团盈利增长。

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