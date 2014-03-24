港报社评：激情盖过理性，台湾乱局后患无穷--星岛日报3月24日

台湾学生反对《两岸服务贸易协议》的行动愈演愈烈，继强占立法院之后，另一批激进学生昨晚突袭政府中枢行政院。目前学生抗争情绪高涨，加上反对派与总统马英九的政敌趁机「抽水」，在明在暗不断搞局，台湾势将陷入无休止的乱局。

马英九昨午召开记者会，解释《两岸服务贸易协议》对台湾的重要性，从理性角度看，其言甚是，并非强词夺理。他说台湾经济成长70%靠对外贸易，经济集成是不可挡的浪潮，如不加入，只会被淘汰。他又说台湾经济竞争力已落后于韩国、新加坡和香港，如果不利用两岸经贸关系推动经济，台湾前景堪虞。

在政治而言，马英九强调《服贸协议》应通过立法机构的程序进行审议，学生强占立院，等于破坏了民主所建基的法治。这说法也符合对民主的理性阐释。

学生方面则一直运用感性力量推动整场运动，他们以《服贸协议》损害台湾人的种种似真似假理由，要求完全退回该协议，不容任何理性讨论就判处极刑；此外，要求召开公民宪政会议，让全民参与，换言之，就是推翻整个民主体制，搞乌托邦式的「大民主」，如果政府让步，台湾只会陷入当年大陆文革的状态，出现严重管治危机。

随着青年学生激进思潮抬头，感性将盖过理性，一些有利于大局和台湾民众的事，都被视为邪恶而一一打倒，政府却又无力挽狂澜，这乱局发展下去，对台湾而言，将后患无穷。

香港也正面对相似的浪潮，向来比台湾人理性的大多数港人，都不愿见到这样的乱局，大家对未来的发展，不能不早加警愓。

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