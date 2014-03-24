港报社评：激情盖过理性，台湾乱局后患无穷--星岛日报3月24日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
台湾学生反对《两岸服务贸易协议》的行动愈演愈烈，继强占立法院之后，另一批激进学生昨晚突袭政府中枢行政院。目前学生抗争情绪高涨，加上反对派与总统马英九的政敌趁机「抽水」，在明在暗不断搞局，台湾势将陷入无休止的乱局。
马英九昨午召开记者会，解释《两岸服务贸易协议》对台湾的重要性，从理性角度看，其言甚是，并非强词夺理。他说台湾经济成长70%靠对外贸易，经济集成是不可挡的浪潮，如不加入，只会被淘汰。他又说台湾经济竞争力已落后于韩国、新加坡和香港，如果不利用两岸经贸关系推动经济，台湾前景堪虞。
在政治而言，马英九强调《服贸协议》应通过立法机构的程序进行审议，学生强占立院，等于破坏了民主所建基的法治。这说法也符合对民主的理性阐释。
学生方面则一直运用感性力量推动整场运动，他们以《服贸协议》损害台湾人的种种似真似假理由，要求完全退回该协议，不容任何理性讨论就判处极刑；此外，要求召开公民宪政会议，让全民参与，换言之，就是推翻整个民主体制，搞乌托邦式的「大民主」，如果政府让步，台湾只会陷入当年大陆文革的状态，出现严重管治危机。
随着青年学生激进思潮抬头，感性将盖过理性，一些有利于大局和台湾民众的事，都被视为邪恶而一一打倒，政府却又无力挽狂澜，这乱局发展下去，对台湾而言，将后患无穷。
香港也正面对相似的浪潮，向来比台湾人理性的大多数港人，都不愿见到这样的乱局，大家对未来的发展，不能不早加警愓。
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有