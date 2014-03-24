《独家新闻》欧盟执委会计划促进众筹业发展，以带动经济增长

**诈骗防范**

“由于众筹属重要的众利益，因此若既有市场失效而影响到众筹平台的获利能力，成员国可能以自有资源来支持公众集资，”该文件称。

该计划将涉及创建一个泛欧盟论坛来提升标准及最优化做法，以保护集资者免受诈骗，并确保妥善处理遭到投诉的个案。

有几个欧盟国家已开始引用众筹规范，但执委会此文件显示欧盟不欲过快以泛欧盟监管层面介入。

“作为因应大环境的改变，执委会将继续监看市场，评估监管行动的必要性，”文件称。

德国的欧洲众筹平台Companisto乐见质量标志计划，也对执委会决定暂缓推动欧盟监管表示欢迎。

“众筹业还在初期萌芽阶段，提供者需要一些弹性和自由来发展并改进这个新生态体系的基础建设，”Companisto联合创办人Tamo Zwinge说。

英国金融监管机构对众筹业采行新规范之后，金融当局本周决定允许将众筹资金纳入一般免税帐户。