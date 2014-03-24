港报社评：政务司司长称无意为政改谘询“落闸”--文汇报3月24日

政务司司长暨基本法推广督导委员会主席林郑月娥，日前出席「回归基本法-普选行政长官」研讨会，会后形容多位讲者均从法理角度表明「公民提名」并不符合基本法的规定是「一锤定音」。林郑月娥昨日强调，她的说法纯粹综合研讨会讲者言论，并无为政改谘询「落闸」之意。若反对派议员过分解读其言论，她需要澄清──特区政府仍真心诚意进行政改谘询，但谘询工作仍须在基本法基础上进行。

立法会主席曾钰成昨日在另一公开场合表示，林郑月娥所说的「一锤定音」，是形容讲者言论清晰明确，没有含糊之处。他认为，研讨会多名讲者意见都具有代表性和参考价值，讲者信息值得各界重视，但这不等于中止不同意见继续辩论，不存在「落闸」问题。行政会议成员、民建联立法会议员李慧琼认为，林郑月娥已解释清楚，有关言论只是综合讲者意见。在政改问题上，人大常委会解释是基础，内地法律学者意见亦重要。

虽然林郑月娥已就「一锤定音」言论澄清，但多名反对派人士仍刻意解读为林郑月娥「讲错话」，甚至为政改谘询「落闸」。前政务司司长、「香港2020」召集人陈方安生声称，饶戈平只是基本法委员会其中一名成员，相信言论不代表中央立场，但认为林郑月娥说错话才要澄清。公民党主席余若薇声称，对「一锤定音」言论感到沮丧，质疑日后还是否有需要举办政改谘询。工党议员何秀兰继续指，「一锤定音」言论有如「落闸」，希望林郑月娥收回。新民主同盟范国威声言，有关言论显示中央「否决公民提名」，过去是「假谘询」，并非有商有量。

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