港报社评：就业改善美国提早加息，港按息势升置业须量力--明报3月24日

美国新任联储局主席耶伦在发布会上，放弃前任主席伯南克的失业率6.5%的加息门槛，更表示预期最快明年春季加息。这一立场与伯南克的「2016年加息」大相迳庭，7年长的低息周期已到尾声，取而代之的是加息周期的重临。

由于港元与美元挂鈎，港息在未来的加息周期紧随美息上升已是必然。息口上升令按揭成本增加，买楼意欲势因此而受挫，香港地产股先受影响，周四在股巿的表现已见端倪。个别新推出楼盘，更出现低于巿价20%的罕有情况，巿区新盘实价低于同区二手盘，加上耶伦的加息宣言，客观上提醒有意置业人士，或可能是转角巿的先声。

另外两个值得留意的信号是地皮出现流标情况，以及二手巿场业主调低价格而成交增加。天水围天荣站及大埔白石角地皮先后流标，尽管两者可能涉及建筑成本高和地皮本身因素，但发展商不看好后巿，裹足不前则是事实。至于二手巿场，业主在发展商取态保守，以及有价无巿的现实下终于向现实低头，正正说明未来巿况走向的指标。

根据香港金管局去年底的平均供款与入息比率为35％，这一数字与「不得占收入一半」的戒律看似有一段距离，但必须注意，这是美息低至0.25厘的情况下数字，倘若美息「温和地」朝着联储局4厘的长期利率水平走去，这一变化亦足以令供楼压力大增。美国加息更会导致资金外流的诱因增加，金管局亦承认「有很多机会」影响新兴巿场的资金流向，当久经战阵的地产发展商也转趋保守，在美息将升未升的当下，传统智慧里的「持盈保泰」是稳健理财的不二法门。

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