港报社评：息魔加速来袭，港楼加快调整--经济日报3月24日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
美储局示意明年可能提早加息，香港二手楼市即遇冷风，成交大减及议价空间扩大，惟整体楼市关键还在新盘，发展商势因应利息前景调整策略，今年约10%的楼价调整将加速进行。
过去2天，香港10大屋苑成交量仅得12宗，较上周急跌1/3，扭转了二手成交略为回暖的势头，且有卖家更愿意割价约10%求售，此应是顾虑香港将随美国加快进入加息周期，忧心之后楼价压力更大而让步作较大减价。
值得注意的是，议价空间扩大而成交急减，反映二手业主虽忧虑，但大部分仍在观望，令楼市又再胶着，价量未配合，反映突破尚未真正出现。楼市要见明确趋势，还看新盘。
除售楼手法有变外，另一个反映发展商策略有变的是，近期再有新界地流标，此固因政府密集推相邻地皮，增加发展商风险，但过去密集推将军澳地亦有承接，反映问题更在加息忧虑令发展商更为审慎。
现时加息可能提早，相信发展商亦不得不作策略调整。其一，由于储局很可能于今年十月停买债、明年第二季开始加息，发展商很可能将新盘赶紧于今年第二、第三季开售，令新盘之间有更大竞争压力。
其二，在利息前景压顶下，发展商开盘不得不续以低价推售，当然亦希望能造成热烈声势，惟不但竞争增加，买家亦趋谨慎，势令新盘除非加大折扣、加大优惠作更大减价；而低开之后，能否高走，恐更难乐观。
一手盘明显减价很可能打破二手市场的胶着，尤其与新盘同区的二手楼受压更大，令本来外界预期今年香港楼价整体下调约10%的情况，很可能提前在今年第二季、第三季达成。
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
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