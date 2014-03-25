《香港重要政经日程》--3月25日-3月28日

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
================== 今日重要政经消息=================
3月25日（周二）
-- 香港2月进出口数字。 -- 2月份黄金进出口数字。
-- 南车时代电气 公布全年业绩。
-- 合生元 公布全年业绩。
-- 恒安国际 公布全年业绩。
-- 银泰商业 公布全年业绩。
-- 中国外运 公布全年业绩。
-- 水务地产集团 公布全年业绩。
--11:00 老恒和 全年业绩记者会。
*--11:00 融创中国 全年业绩记者会。
*--14:45 天喔国际控股 全年业绩记者会。
--15:00 中国天瑞水泥 全年业绩发布会。
*--16:00 农行 公布全年业绩及记者会。
================== 近期重要政经消息=================
3月26日（周三）
-- 中国粮油控股 公布全年业绩。
-- 威高股份 公布全年业绩。
-- 禹洲地产 公布全年业绩。
--10:30 蒙牛 全年业绩发布会。
*--11:00 复星 全年业绩发布会。
--16:45 中国银行 公布全年业绩及记者会。
3月27日（周四）
-- 南车时代电气 公布全年业绩
-- 合生元 公布全年业绩。
-- 恒安国际 公布全年业绩。
-- 银泰商业 公布全年业绩。
-- 中国外运 公布全年业绩。
-- 水务地产集团 公布全年业绩。
--11:00 青蛙王子 全年业绩发布会。
--11:45 徽商银行 全年业绩发布会。
--15:00 中化化肥 全年业绩发布会。
--15:30 忠旺控股 全年业绩发布会。
--18:30 工商银行 公布全年业绩及记者会。
*3月28日（周五）
-- 光谷联合 首日挂牌。
-- 紫金矿业 公布全年业绩。
-- 南京熊猫电子 公布全年业绩。
-- 中国熔盛重工 公布全年业绩。
-- 中国太平保险 公布全年业绩。
-- 中国光大银行 公布全年业绩。
-- 宝姿时装 公布全年业绩。
--11:20 中旅国际投资 全年业绩发布会。 --15:00 中国远洋 全年业绩视象会议。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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