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货币新闻 | 2014年 3月 25日 星期二 09:24 BJT

《香港重要政经日程》--3月25日-3月28日

================== 今日重要政经消息=================

3月25日（周二）

-- 香港2月进出口数字。 　　-- 2月份黄金进出口数字。

-- 南车时代电气 公布全年业绩。

-- 合生元 公布全年业绩。

-- 恒安国际 公布全年业绩。

-- 银泰商业 公布全年业绩。

-- 中国外运 公布全年业绩。

-- 水务地产集团 公布全年业绩。

--11:00 老恒和 全年业绩记者会。

*--11:00 融创中国 全年业绩记者会。

*--14:45 天喔国际控股 全年业绩记者会。

--15:00 中国天瑞水泥 全年业绩发布会。

*--16:00 农行 公布全年业绩及记者会。

================== 近期重要政经消息=================

3月26日（周三）

-- 中国粮油控股 公布全年业绩。

-- 威高股份 公布全年业绩。

-- 禹洲地产 公布全年业绩。

--10:30 蒙牛 全年业绩发布会。

*--11:00 复星 全年业绩发布会。

--16:45 中国银行 公布全年业绩及记者会。

3月27日（周四）

-- 南车时代电气 公布全年业绩

-- 合生元 公布全年业绩。

-- 恒安国际 公布全年业绩。

-- 银泰商业 公布全年业绩。

-- 中国外运 公布全年业绩。

-- 水务地产集团 公布全年业绩。

--11:00 青蛙王子 全年业绩发布会。

--11:45 徽商银行 全年业绩发布会。

--15:00 中化化肥 全年业绩发布会。

--15:30 忠旺控股 全年业绩发布会。

--18:30 工商银行 公布全年业绩及记者会。

*3月28日（周五）

-- 光谷联合 首日挂牌。

-- 紫金矿业 公布全年业绩。

-- 南京熊猫电子 公布全年业绩。

-- 中国熔盛重工 公布全年业绩。

-- 中国太平保险 公布全年业绩。

-- 中国光大银行 公布全年业绩。

-- 宝姿时装 公布全年业绩。

--11:20 中旅国际投资 全年业绩发布会。 　　--15:00 中国远洋 全年业绩视象会议。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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