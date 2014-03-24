中国金融：政府闪身让市场发挥更大作用，企业的信贷压力上升

包装材料制造商珠海中富实业股份有限公司 有5.9亿元公司债将于2015年到期 ，还有同等数额的2017年到期债券 。该公司表示，未来几个月是其业务的旺季，现金流将会增加，从而缓解债务偿付压力。如有必要，其还可以出售部分资产。

“我们所拥有的工业用地价值超过10亿元(1.61亿美元)，”珠海中富董秘陈立上说，“卖出一两块地皮足以偿还债务。”

山东墨龙石油机械股份有限公司 有5亿元债券将于2016年到期。公司称，债市收益率上升并不令人担忧，因其不计划发行新债，且银行利率也不那么高。

“收益率与我们的偿债能力毫无关系，”山东墨龙董秘赵洪峰表示，“我们偿还短期债务没有任何问题。”

**下一步是什么**

香港瑞东集团有限公司中国研究部门主管Steve Wang认为，中国政府将继续向那些符合其政策目标的企业提供支持，这意味着如果大型国有企业陷入债务困境，政府或出手救助。

“在这个‘没有痛苦就没有收获’的过程中，我们不会看到轰然巨响式的崩溃，只会有一些小动静，”Wang说。

其他信贷问题可能潜藏在更难捉摸的领域如银行贷款。上周有关浙江兴润置业濒临债务违约的消息凸显了这一风险。该地产商负债35亿元，约有三分之一借款来自个人投资者。

虽然知名的开发商可以进入境外市场融资，但小型开发商可能还会有更多伤亡。

“不管怎样，银行不急于提供贷款，而信托贷款要接受仔细审查，因此小型开发商的融资渠道非常有限，”法国农业信贷银行信贷研究和策略部门主管Manjesh Verma称。

中国的公司债务总额为60.3万亿(兆)元人民币，其中约80%来自银行贷款。信托贷款和小额信贷仅为4.8万亿元。

中国的大型银行偏爱与政府有关联的大公司，这使得较小型企业更多依赖于非正式贷款渠道。

“在不远的将来会出现更多违约吗？肯定会，在向市场化定价发展进程中，那是不可避免的，但是短期内，违约规模将会相对较小，整个过程将会循序渐进，”伦敦FFTW的基金经理Mark Capstick说。(完)