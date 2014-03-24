东欧情势：荷兰首相称俄罗斯在克里米亚问题上损失最重

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
德国外贸协会上周警告道，对于德国很多企业而言，“全面的制裁将会是场真正的大灾难。”
包括德国总理梅克尔在内的欧盟领导人已同意，对与普京关系密切的33人实施禁止入境和冻结资产的措施，并准备采取经济制裁。
美国亦决定对与俄罗斯总统普京关系最密切的一些盟友实施个人制裁，且齐聚海牙的领导人预计将会讨论是否实施更大范围的措施。
他们曾威胁，若俄罗斯军队进入乌克兰其他地区，将扩大经济制裁。
来自53个国家的代表将参加这次峰会，其中包括中国主席习近平以及德国、日本、英国、加拿大和法国等国领导人。(完)
(编译 许娜/孙茉莉; 审校 戴素萍/石冠兰)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。