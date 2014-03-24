东欧情势：荷兰首相称俄罗斯在克里米亚问题上损失最重

德国外贸协会上周警告道，对于德国很多企业而言，“全面的制裁将会是场真正的大灾难。”

包括德国总理梅克尔在内的欧盟领导人已同意，对与普京关系密切的33人实施禁止入境和冻结资产的措施，并准备采取经济制裁。

美国亦决定对与俄罗斯总统普京关系最密切的一些盟友实施个人制裁，且齐聚海牙的领导人预计将会讨论是否实施更大范围的措施。

他们曾威胁，若俄罗斯军队进入乌克兰其他地区，将扩大经济制裁。

来自53个国家的代表将参加这次峰会，其中包括中国主席习近平以及德国、日本、英国、加拿大和法国等国领导人。(完)