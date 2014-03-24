更新版 1-中国数据：汇丰3月制造业PMI初值续降且创八个月低点，印证经济继续走弱

* 汇丰3月制造业PMI初值创八个月低点

* 产出指数降至18个月低位

* 预示经济增长继续放缓

* 中央或出台稳增长举措 (新增更多数据细节和评论)

路透北京3月24日 - 汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，3月PMI初值数据降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。上月终值为48.5。

“汇丰3月制造业初值暗示中国经济增长动力继续减弱。随着内需进一步放缓，经济整体疲弱。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。

Markit提供的新闻稿并显示，3月制造业产出分项指数初值降至47.3，为18个月来最低且连续两月在50下方，上月终值为48.8。新订单指数亦连续两月在荣枯线以下，并降至八个月低点。

价格指数进一步走低，投入和产出价格指数分别降至19个月和21个月低位，显示工业生产者出厂价格指数(PPI)面临继续下行的压力，中国PPI同比已连续两年为负，且2月扩大跌幅至2%。

不过，分项指数中也有积极信号，采购和产成品库存均有所回升，就业指数也升至五个月高位，新出口订单则升至荣枯线上方。

浏览中国制造业PMI图表，请点选 link.reuters.com/jeb87v

汇丰数据公布后，澳元兑美元 跌约0.0025美元，中国股市沪综指 反应较平淡。

已公布的一系列经济数据让市场广泛预期一季度中国经济下行是大概率事件，经济增速有跌破7.5%的可能，当前是否有必要稳增长，采取何种方式稳增长成了市场的关注点。

“我们预计中国政府会推出一系列稳增长的举措，可能的选项包括降低民间资本进入门槛，财政定向支持地铁、空气净化和保障房等领域，以及引导贷款利率下行。”屈宏斌表示。

近一两周中国政府已出台不少政策举措，包括公布2014-2020年新型城镇化规划，发改委批复千亿铁路投资项目，证监会正式推出优先股等。

中国国务院总理李克强上周主持国务院常务会议，确定政府工作报告重点工作部门分工，强调做好今年工作，既要整体推进，也要突出重点、抓住焦点，提出要努力保持经济运行处在合理区间，抓紧出台已确定的扩内需、稳增长措施，加快重点投资项目前期工作和建设进度。

是次PMI预览数据样本采集期为3月12-20日之间。终值定于4月1日发布。