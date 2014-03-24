澳新汇市：澳元兑美元下滑，因中国数据疲软

投行观点：Schneider National Inc初始评级为表现超越同业，目标价为24美元
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路透悉尼3月24日 - 澳元兑美元 周一跌约0.0025美元，此前中国一经济数据再度令人失望。
澳元自稍早的0.9084美元跌至0.9058，不过距上周触及的0.9138高点仍不远。
澳元对于中国的数据向来很敏感。
汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，3月PMI初值数据降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。上月终值为48.5。 (完)
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