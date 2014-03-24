《独家新闻》CME拟推出欧洲小麦期货，直接挑战Euronext--消息

路透巴黎/日内瓦3月21日 - 几名熟知内情的消息人士表示，芝加哥商业交易所集团(CME Group) 正研究推出一纸欧洲磨粉小麦合约，向位于巴黎的泛欧交易所(Euronext) 小麦市场发起直接挑战。

要求匿名的消息来源称，CME已向法国运营商提出小麦合约的草案，希望今年底前启动。CME是全球最大期货交易所运营商，旗下拥有芝加哥期货交易所(CBOT)。

当被要求发表评论时，CME农业部门总经理Tim Andriesen称，“我们经常会与客户和市场参与者讨论有关助其管理风险的渠道。”但他未进一步阐述。

推出一纸磨粉小麦合约的计划，是CME推进欧洲市场的部分行动。该集团亦准备下个月在伦敦启动一衍生品交易所。

“理想上他们表示希望今年推出。”一经纪商称。“他们正设法看看是否值得做点什么努力，但除非有运营商的支持，否则成不了事。”

2007年以来拜谷物市场价格波动之赐，泛欧交易所小麦合约<0#BL2:>交易量急遽上升，使之成为一项欧洲指标，也成为全球最大谷物交易所CBOT的可敬对手。

CME拟推出的合约和泛欧交易所磨粉小麦合约类似，将连结法国实货市场。法国是欧盟主要小麦生产和出口国。