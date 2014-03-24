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货币新闻 | 2014年 3月 24日 星期一 15:14 BJT

新债招标：中国农发行三年债利率5.20%，五年增发债收益率5.3883%

路透上海3月24日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行稍早招标的两期固息债，其中三年期品种中标利率5.20%，五年增发品种中标收益率为5.3883%。

业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为3.10倍和2.50倍。农发行另外两期七年和10年期固息债招标将于北京时间15:30结束。

四期债的具体发行条款如下：

第24期 第25期 第26期 第27期

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招标规模上限 60亿元 60亿元 40亿元 40亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 10年固息

(今年第18期增发) (今年第九期增发)

招标时间 3/5年： 3月24日14:00-15:00

7/10年：3月24日14:00-15:30

招标方式 5/7年： 单一价格中标(荷兰式)

3/10年：单一利率中标 (荷兰式)

缴款日/起息日 3月27日 3月27日/3月13日 3月28日/2月20日 3月28日

发行期 3/5年： 3月25日-3月27日

7/10年：3月25日-3月28日

上市日 4月2日 4月2日 4月3日 4月3日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.10% 0.15% 0.15%

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农发行今年第18期债券 票面利率为5.36%；今年第九期债券 票面利率为5.55%。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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