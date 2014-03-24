金属期市：伦敦期铜下跌，因中国制造业活动放缓

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，3月PMI初值数据降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。上月终值为48.5。
负债严重的中国半导体、软件和大宗商品企业，信贷方面亮起告警信号，因为政府审慎地采取回避态度，让市场力量在决定企业成败方面发挥更大作用。
商品期货交易委员会(CFTC)公布，3月18日当周，投机客增持期铜净空头部位，削减白银净多头部位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 戴素萍/于春红/张涛)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。