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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 10:14 BJT

金属期市：伦敦期铜下跌，因中国制造业活动放缓

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，3月PMI初值数据降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。上月终值为48.5。

负债严重的中国半导体、软件和大宗商品企业，信贷方面亮起告警信号，因为政府审慎地采取回避态度，让市场力量在决定企业成败方面发挥更大作用。

商品期货交易委员会(CFTC)公布，3月18日当周，投机客增持期铜净空头部位，削减白银净多头部位。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 戴素萍/于春红/张涛)
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