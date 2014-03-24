台湾债市：主要公债殖利率小跌，本地抗议事件令避险情绪升高

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透台北3月24日 - 台湾主要公债殖利率周一小幅下跌。美债持稳，而本地受到反黑箱服贸抗议事件冲突的影响，股市走跌，避险情绪升高促使台债殖利率下跌。
交易人士表示，美10年期公债殖利率在美联储的会议后仍在2.80%以下盘整，并未突破近期盘整区间，这令台债的空间同样受到限制。但反黑箱服贸的抗议事件持续进行，立院议事停摆，避险情绪升高令台债殖利率小跌。
〞台债还是相对的黏，要脱离区间可能是美债要往上升破2.80%，〞一位外商银行交易员表示。不过她也认为，如果美国的经济数据后续表现走强，则不无可能空方再攻一波，将美10年期公债殖利率推上2.8%的整数关卡。
不过他们也认为，反黑箱服贸的抗议事件还是短期的影响，不过后续若是服贸协议在立法院回归逐条审查/表决，仍将存在变数。
较长期公债价格周五上扬，短债与长债收益率差触及八个月最窄水平，因投资者继续评估美国联邦储备理事会(FED/美联储)较预期提前升息的可能性。10年期公债 收在2.748%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4：1.09-1.11%
* 10年公债103/6：1.58-1.60%
本地时间10:08时最新报价：
* 五年公债103/4 殖利率跌0.37基点报1.0988%。
* 10年公债103/6 殖利率跌0.12基点至1.5888%。
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--《综述》俄罗斯军方夺取克里米亚空军基地，乌克兰被迫放弃军舰和潜艇 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。