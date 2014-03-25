《中国债券市场每日交易备忘》--3月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多50亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.75% 国开行至多60亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.21% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预期均值5.37% 国开行至多70亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预期均值5.54% 国开行至多60亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.59% 厦门国际银行至多30亿元10年期固息二级资本债招标 江苏江南农村商业银行至多10亿元10年期固息二级资本债招标 太原钢铁集团20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中行和兴业银行主承 深圳市赛格集团2.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，中国银行和兴业银行主承 许昌恒源发制品股份公司2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，中国银行主承 安阳市豫北金铅4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 广州立白企业集团2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行和中国银行主承 豫金刚石 3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，广发银行主承 内蒙古集通铁路集团8亿元六个月期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，工商银行和民生银行主承 中国建筑第五工程局4.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，建设银行主承 深圳市特发集团1亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行和国信证券主承 漳州市九龙江建设3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 湖南富兴集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 河北顺德投资集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 ============================================================================= 二、新债上市： 淮安开发控股公司13亿元七年期固息债1480128，票面利率7.30% 联合网络通信100亿元九个月期超短期融资券011405001，票面利率5.10% 湘财证券6亿元三个月期短期融资券071438001，票面利率5.40% 重庆市能源投资集团10亿元一年期短融041461015，票面利率6.10% 广田股份 5亿元一年期短融041460024，票面利率7.50% 横店集团19亿元一年期短融041453039，票面利率6.14% 淄博宏达矿业4.4亿元一年期短融041464015，票面利率8.30% 武汉当代科技产业集团4亿元三年期中票101455001，票面利率7.80% 苏州交通投资6亿元五年期中票101459006，票面利率7.50% 兴业银行 20亿元六个月期同业存单111410007，参考收益率5.42% ============================================================================ 三、缴款： 温州高新技术产业开发区投资建设公司6亿元七年期固息债1480108，票面利率7.95% 潍坊东方国有资产经营公司10亿元七年期固息债1480150，票面利率7.78% 进出口行60亿元五年期固息增发债140303，发行价101.26元 贵阳市水里交通发展10亿元10年期固息债1480149，票面利率8.10% 济南城投16亿元七年期固息债1480152，票面利率6.80% 日照港集团12亿元一年期短融 湖北能源 20亿元一年期短融 中国华能集团40亿元一年期短融 广州市地下铁道总公司25亿元一年期短融 桑德环境 4亿元一年期短融 深圳市华强集团20亿元一年期短融 中广核风电10亿元一年期短融 河北海伟交通设施集团2亿元一年期短融 北京基础设施投资公司20亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国铝业公司20亿元六个月期超短融011315005到期兑付，票面利率5.20% 光明食品集团20亿元六个月短融041351041到期兑付，票面利率5.25% 昆明钢铁控股15亿元一年期短融041353017到期兑付，票面利率4.36% 中国建筑第五工程局5亿元一年期短融041354018到期兑付，票面利率4.52% 航天电子 6亿元一年期短融041358025到期兑付，票面利率4.55% 天山股份 4亿元一年期短融041364009到期兑付，票面利率4.55% 天津基础建设投资20亿元五年期固息债098027到期兑付，票面利率3.75% 福建交通运输集团10亿元五年期固息债098035到期兑付，票面利率5.60% 上海电力 12亿元五年期中票0982031到期兑付，票面利率4.05% 09民生01 090801付息 09民生02 090802付息 09津城投3 098028付息 09浙交投债 098034付息 09许继债 098036付息 10附息国债07 100007付息 10日照港MTN1 1082054付息 11进出04 110304付息 11农发05 110405付息 11甘电投MTN1 1182090付息 11峰峰MTN1 1182091付息 11灵金MTN1 1182092付息 13鹏地铁债01 1380138付息 13闽能源MTN2 1382117付息 13渝旅投MTN1 1382118付息 13中石油MTN2 1382119付息 13北车集MTN2 1382120付息 13神华MTN1 1382121付息 13陕重汽MTN1 1382122付息 13榕水务MTN1 1382123付息 13申通集MTN1 1382124付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国证券报周二援引业内人士表示，农业银行 等四大国有银行及浦发银行 等五家银行有望率先发行优先股，发行规模料超过1,000亿元人民币。 --中国银行间债市开户的闸口或在进一步放开。相关监管机构周一发布通知称，从即日起简化银行间债市联网 和开户材料；市场人士分析称，新设立账户递进开闸的脚步或近。 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/边竞； 审校 李宏薇)