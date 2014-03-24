中国债市动态：现券基本持稳，经济数据不佳符预期暂未有影响

路透北京3月24日 - 中国银行间债市周一早盘现券基本持稳。虽然甫公布的汇丰制造业PMI初值显示中国经济增长动能减弱，但市场对基本面欠佳已有预期，且预期政府将出台措施扶助经济的概率较高，暂对现券影响有限。

汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。

”几乎没被数据影响，刚出来的时候稍微被taken了几下，就没动静了，大家觉得政府马上要出手了，经济会有所起色。“上海一券商交易员称。

上海一银行交易员亦表示，数据整体影响不大，仅个别成交比较多的金融债收益率略下一个bp(基点)左右。

”大家对经济差的预期本来就有了，上周总理还提到要出台稳增长措施，那么这两方面有一些博弈吧，出台措施可能经济就不那么差了，“他说。

中国国务院总理李克强上周三主持国务院常务会议，提到要努力保持经济运行处在合理区间，抓紧出台已确定的扩内需、稳增长措施，加快重点投资项目前期工作和建设进度，保持物价总水平基本稳定。

上述银行交易员并认为，目前资金面更牵动人心，”运气不好3月外汇占款可能要负增长了，对流动性预期还是比较紧张的...我觉得央行只是想把资金面调整在一个合意水平，而不是宽松的水平。“

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

剩余期限约4.8135年的固息国开债140202券最新成交对应收益率 为5.3550%，上日尾盘为5.3650%。