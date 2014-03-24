台湾股市：盘中下滑，汽车类股跌幅居前

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透台北3月24日 - 台湾股市周一盘中下跌0.33%，持续数日的反服贸抗议行动在周日晚间爆发冲突。
0200 GMT，台股加权股价指数 下跌28.45点至8548.72点。台湾反黑箱服贸学潮走调。周日晚间逾千名学生与民众进占行政院，警察展开数波强制驱离行动，最后以镇暴水车喷水驱赶，于本地时间周一早上将群众驱离行政院，多名民众受伤。
汽车类股 以及油电燃气类指数 跌幅最明显，分别下跌1.19%和1.02%。
电子类股 下跌0.36%，半导体类股 下跌0.59%。(完)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。