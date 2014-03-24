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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 10:22 BJT

台湾股市：盘中下滑，汽车类股跌幅居前

路透台北3月24日 - 台湾股市周一盘中下跌0.33%，持续数日的反服贸抗议行动在周日晚间爆发冲突。

0200 GMT，台股加权股价指数 下跌28.45点至8548.72点。台湾反黑箱服贸学潮走调。周日晚间逾千名学生与民众进占行政院，警察展开数波强制驱离行动，最后以镇暴水车喷水驱赶，于本地时间周一早上将群众驱离行政院，多名民众受伤。

汽车类股 以及油电燃气类指数 跌幅最明显，分别下跌1.19%和1.02%。

电子类股 下跌0.36%，半导体类股 下跌0.59%。(完)
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