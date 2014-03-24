《路透晚报》--3月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：汇丰3月制造业PMI初值续降且创八个月低点，印证经济继续走弱

汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至48.1，创八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。

--中国金融：央行称对互联网金融应占有相应市场份额，要予以适度监管

中国央行周一表示，互联网金融创新有利于发展普惠金融，有旺盛的市场需求，应当给予积极支持，也应当占有相应的市场份额。对互联网金融要予以适度监管，不宜管得过多过死，要为创新和发展留有余地和空间，推动中国互联网金融继续保持全球领先地位。

--路透专访：中国今年经济成长可望达标，毋须立即出台刺激--ADB总裁

亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周一指出，中国经济尽管有放缓迹象，但今年仍可能成长约7.5%，政府没有出台新刺激举措的迫切必要。亚开行正在修订对中国2014年经济成长的预测。

--《财经洞察》中国央行创设支小再贷款，优化结构货币政策出“细”活

作为三大货币政策工具之一的再贷款，过去几年曾淡出公众视野。但近半年多来，中国央行对此政策工具的使用创新上却不断发力，凸显出擅于总量调控的中国央行在结构政策上也精耕细作。

--马航事件：澳洲将设法对中国飞机发现的物体进行定位

澳洲海事安全局(Australian Maritime Safety Authority，AMSA)周一表示，他们已获知搜索失联马航班机的中国飞机所发现的物体，并将设法在南印度洋对这些物体进行定位。中国官方媒体新华社稍早报导，伊尔-76飞机的机组人员发现有两个”相对较大的“漂浮物及几个较小白色物体分布在数百公里的范围内。

--两岸经贸：台湾反服贸群众运动进占行政院遭驱离，府院严防事态扩大

台湾反黑箱服贸学潮走调。周日晚间逾千名学生与民众进占行政院，警察展开数波强制驱离行动，最后以镇暴水车喷水驱赶，于本地时间周一早上将群众驱离行政院。

--台湾数据：2月工业生产指数较上年同期升7.0%，首季制造业有望成长

台湾经济部周一公布，2月工业生产指数 较上年同期升7.0%，上月修正后为跌1.82%。1-2月工业生产年增2.10%。

【固定收益】

--中国央行：应让债券违约事件顺应市场力量“自然发生”--副行长

在*ST超日 公司债出现中国首例债务违约引发市场普遍关注后，央行副行长潘功胜近日表示，在防范系统性风险的前提下，让一些违约事件顺应市场力量而“自然发生”，有利于强化市场纪律的约束，端正产品发行者和投资者的行为，同时有利于财富管理市场的健康发展。

--中国金融：政府闪身让市场发挥更大作用，企业的信贷压力上升

负债严重的中国半导体、软件和大宗商品企业，信贷方面亮起告警信号，因为政府审慎地采取回避态度，让市场力量在决定企业成败方面发挥更大作用。

--中国债券：超日债受托管理人中信建投证券称延期召开债权人会议

中国首单实质违约的11超日债 事件，后续进展备受关注。该债券受托管理人中信建投证券公司最新公告称，将延期举行原定于3月26日召开的上海超日太阳能科技股份有限公司 第一次债权人会议。

--中国个股：珠海中富连续亏损两年，公司债或受波及暂停上市

继"超日债"违约风波之后，中国信用债风险备受关注。中国珠海中富实业股份有限公司 周一公告称，公司预计去年净利将亏损10.8亿元至11.7亿元人民币，公司股票可能被实施退市风险及公司债券 可能暂停上市。

--中国公开市场：一级交易商本周仍可上报多期限正/逆回购，及央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

--中国货币市场：主要回购利率稳中略涨，资金供给充足关注明日央行操作

中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周一早盘稳中略涨。市场人士表示，各期限资金供给仍相对充裕，惟14天期限资金因跨月需求略增；七天及隔夜品种拆借仍较容易，机构多关注明日例行缴准日，以及央行公开市场操作力度如何。

--中国债市动态：现券基本持稳，经济数据不佳符预期暂未有影响

中国银行间债市周一早盘现券基本持稳。虽然甫公布的汇丰制造业PMI初值显示中国经济增长动能减弱，但市场对基本面欠佳已有预期，且预期政府将出台措施扶助经济的概率较高，暂对现券影响有限。

--中国债市：信用债收益率估值普涨，低评级一年品种涨逾20bp--交易商协会

中国银行间市场交易商协会周一发布的非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值普涨，其中一年期幅度明显领先，AA+及以下较低评级品种涨幅均超过20个基点(bp)。

--新债招标：中国农发行三年债利率5.20%，五年增发债收益率5.3883%

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午共招标四期固息债，其中三年期品种中标利率5.20%，五年增发品种中标收益率为5.3883%。七年增发债和十年新债结果分别为5.4956%和5.59%。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期升值突破6.19，盘中最大升幅逾300个点子

上周人民币跌跌不休的势头在周一停下脚步。人民币兑美元即期 周一午盘升破6.19关口，最高报6.1882元，盘中最大升幅逾300个点子。

--中国外汇：1-2月国际收支口径的服务贸易逆差229亿美元--外管局

中国国家外汇管理局周一公布数据，今年1-2月国际收支口径的国际服务贸易逆差累计229亿美元，其中2月份为逆差96亿美元。近四分之三的逆差由旅游差额所贡献。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指收升0.9%至近三周新高，京津冀一体化消息提振地产板块

中国股市沪综指周一连续第二个交易日收升。有关京津冀一体化的消息提振相关地域地产板块和其他个股上扬，银行股亦维持高位震荡。分析师指出，短期市场将呈现反复震荡，政策预期的变化将决定大盘后期走势。

--香港股市：恒生国企指数触及两周高位，受中国政府刺激政策预期带动

在香港上市的中资企业周一扩大涨势并触及两周高位，因市场预期在疲弱的制造业数据公布后，中国政府料会提出刺激措施。恒生国企指数 劲扬2.8%，报9,695点，为11月18日迄今最高单日涨幅。

--《焦点》人民币汇改提速令外汇业务需求陡增，中国券商意欲分羹

近日人民币兑美元进一步扩大波幅加剧汇率剧烈波动，也令市场中的外汇业务需求陡增。嗅觉敏锐的国内证券业已吁请监管层放开外汇业务，希望能在汇改中分得一杯羹。

--美国个股：摩根大通中国投资银行首席执行官方方已决定从公司退休--内部备忘录

根据路透获得的内部备忘录，美国摩根大通 中国投资银行首席执行官方方已决定退休。目前摩根大通的亚洲雇佣行为正在遭受调查。

--中国棉花：4月起调降储备棉投放竞卖底价，标准级为17,250元/吨--协会

中国棉花协会周一称，中国将调整储备棉投放政策，自4月起标准级储备棉竞卖底价将由18,000元/吨调整为17,250元/吨。

--中港股业绩：中石化去年净利上升3.5%，市场关注出售油品销售业务进展