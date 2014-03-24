《投资焦点》金融市场异常平静的背后：投资者持现金场边观望

即便美联储正在撤回货币刺激举措，全球流动性总量仍高于平均水准。CrossBorder Capital的每月全球流动性指数2月底自前月的47.9升至52.4，尽管仍低于6月的近期高点61.9。

这项流动性指数衡量央行、民间部门、跨境资金流动性数据及金融环境。

扣除掉新兴经济体的话，流动性情况更加宽松，流动性指数反弹至75.3，接近2012年12月的峰值。流动性收紧目前多发生在新兴市场。

Rothschild财富管理的投资负责人Dirk Wiedmann指出，充裕的流动性创造了买入契机。

“过去两年股市很少出现修正，即便有，程度也有限。尤其是修正后马上会出现反弹，反弹力道时常再将指数推上新高。因此遵循逢低买入策略的投资人，获得的报酬率都不错。”他说。

“金融压抑(Financial repression)是这个模式背后的原因，且还继续鼓励着投资者投入风险资产，因为安全资产投资可获得的收益率仍受抑制。”(完) (编译 石冠兰/李婷仪/张若琪 审校 张明钧/蔡美珍)