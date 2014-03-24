港股业绩：康师傅2013年净利减10.92%，低于市场预期

路透香港3月24日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股 周一公布，2013年全年净利为4.09亿美元，按年减少10.92%，激烈市场竞争导致行销推广成本上升。

此亦低于汤森路透Starmine调查分析师所作的预估4.47亿美元。2012年全年经重列后为4.59亿美元。

由台湾顶新集团持股逾三成的康师傅公布，至2013年12月31日止营业额按年增长18.77%至109.4亿美元；全年集团毛利率为30.25%，较上年的29.9%增0.35个百分点。

康师傅同时指出，去年百事饮料营运已达损益两平，如扣除2012年收购议价之特殊收益，净利同比上升12.34%。康师傅在2012年3月正式将百事中国装瓶厂纳入营运。

康师傅早盘逆势下跌2.39%至20.40港元。今年迄今跌约9%，大盘指数 早盘收市涨1.10%。

康师傅主要竞争对手为同为台资企业的统一企业中国 、中国旺旺 以及未上市的娃哈哈集团等。(完)

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