《全球市场》亚洲股市回吐升幅，此前中国疲弱数据出炉

汇市投资者也在关注将于今日稍晚在海牙召开的G7领导人紧急会议，届时七国料将讨论如何对俄罗斯施加进一步的压力，以及可能会承担怎样的代价。

LME三个月期铜合约 在中国数据出炉后下跌0.8%，至每吨6,429.75美元，抹去上个交易日的小涨幅。

现货金 跌至每盎司1,327.06美元，依然未从叶伦上周三讲话所引发的跌势中恢复。俄罗斯上周表示无意侵入乌克兰的其它地区，这也令黄金的避险吸引力有所下降。

原油期货持稳在上周低点的上方，因美国和欧洲对俄罗斯实施新制裁，引发供应疑虑。俄罗斯是全球第二大石油生产方。

布兰特原油期 交投于每桶106.65美元，供应忧虑助其脱离上周四触及的六周低点105.41美元。（完）