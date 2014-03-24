《全球市场》亚洲股市回吐升幅，此前中国疲弱数据出炉

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
汇市投资者也在关注将于今日稍晚在海牙召开的G7领导人紧急会议，届时七国料将讨论如何对俄罗斯施加进一步的压力，以及可能会承担怎样的代价。
LME三个月期铜合约 在中国数据出炉后下跌0.8%，至每吨6,429.75美元，抹去上个交易日的小涨幅。
现货金 跌至每盎司1,327.06美元，依然未从叶伦上周三讲话所引发的跌势中恢复。俄罗斯上周表示无意侵入乌克兰的其它地区，这也令黄金的避险吸引力有所下降。
原油期货持稳在上周低点的上方，因美国和欧洲对俄罗斯实施新制裁，引发供应疑虑。俄罗斯是全球第二大石油生产方。
布兰特原油期 交投于每桶106.65美元，供应忧虑助其脱离上周四触及的六周低点105.41美元。（完）
(编译 戴素萍/杜明霞/朱晓军/高琦 审校 王洋/戴素萍/孙茉莉)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。