《焦点》叶伦对升息时间发出惊人之语，投资者应该转向防御

就投机型资产而言，Sachs称有押注债券价格进一步下跌的ETF。

Proshares短期20年期公债ETF 在巴克莱20年期公债指数下跌时价格会上涨。周三巴克莱长期公债指数下跌0.76%时，该ETF上涨0.85%。理柏数据显示，今年迄今这档规模15亿美元的基金净流出约8,100万美元资金，而2013年净流入规模创下约8亿美元的纪录高位。

**关注公用事业类股**

想避开部分2013年热门而目前估值较高的股票及版块的人士，可以选择公用事业等低波动高收益的股票。

实际上，公用事业类股继三年拖累大盘后正在得宠。年内迄今，标普500指数公用事业版块指数 基于总回报基础已涨近7%，而基于可比基础上 ，标普500指数涨幅不到1.5%。

如果市场相信美联储行动的时间将提前，“随着收益率上升，固定收益投资组合(价值)将下降，”资产管理公司Clear Alternatives创始人兼执行长Diane Garnick表示。“有一种避险资产当然就是高收益股票。”

Garnick说，“因为受到高度监管，公用事业类股碰巧比其他一些股票更安全一些，所以我认为这是公用事业类股表现格外出色的一个原因。”

标普500指数中的30只公用事业股票，除六只以外，其余今年迄今的表现均优于大盘。除此之外，该板块平均股息收益率为3.87%，较10年期美国公债收益率 2.74%高出逾一个百分点。(完)