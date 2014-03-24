《MAGUIRE专栏》投机客聚焦农产品，看似选择随意实则眼光挑剔

**玉米市场信号矛盾**

除生猪市场可能面临获利了结之外，畜牧市场中的巨额资金仓位还面对着另一个巨大的疑问，即玉米价格近期升至六个月高点会带来什么影响。

玉米在所有牲畜饲料中都是关键原料，因此，2013年玉米价格跌至多年低位，被人们普遍视为是猪牛价格的支撑因素。

美国爆发一种导致仔猪死亡的疾病，也推高了生猪价格。同时，自2月底以来，玉米价格攀升逾7%也开始拖累生猪价格，因为饲料成本增加挤压了生猪生产利润。

玉米和生猪价格明显呈反比，这也导致农作物和畜牧市场投机仓位的前景更不明朗。

若市场认为在进入至关重要的美国种植季后，玉米价格将进一步上行，则投机客预计不会在畜牧市场维持大量仓位，因为玉米成本上涨可能会令市场承压。

另一方面，玉米大范围播种的前景也可能在未来数月对玉米价格构成新的压力，并且进一步促进那些依赖廉价玉米的行业。

因此对于做多生猪和牛市场的交易商，能否进一步获利，或将取决于玉米价格逐步走低，或者至少是相对于猪牛价格、玉米的未来涨幅需要有限。

如欲浏览玉米和生猪价格图表，请点选：link.reuters.com/rer77v

**小麦天气和大豆出口**

围绕美国冬小麦市场的不确定性，也令投机仓位的前景蒙阴。

美国平原地区冬季遭遇干燥天气，损害了多地新一批冬小麦的质量，包括堪萨斯州和俄克拉荷马州等关键地区。这也令人担忧其产量可能会逊于预估。

而且新一批小麦即将迎来最重要的生长期，春雨天气会让作物受益。很多农学家称，未来的正常降雨可能弥补冬小麦的受损产量，帮助其整体实现生长潜力。

大豆市场也充满了不确定性。尽管美国国内库存极度紧张，支撑近期现货价格高企，但据称自巴西进口的大豆正在前往美国港口途中，料将缓解供应紧张局面，可能会在几周内带动多地价格调整。

因此，虽然投机客目前在农产品市场还有大量持仓和策略选择，但是他们显然需要在农作物和畜牧市场精心挑选并灵活行事。

此外，鉴于畜牧市场的投机仓位已经达到历史高位，一旦火热的生猪市场开始降温，很多人都会忍不住了结获利。

大部分农产品市场最近的价格走势都是上行，因此在2014年迄今的大多时候，广泛买进都是相当成功的策略。