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债券 | 2014年 3月 24日 星期一 11:13 BJT

欧洲经济：对欧元区出口商而言，欧元汇率过高--欧洲理事会主席

路透布鲁塞尔3月21日 - 欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)周五表示，对于欧元区出口商来说欧元汇率过高了。

他还表示，欧元危机的经济层面问题仍在持续，比如经济增长低迷，尽管欧元存在的威胁已经消退。

“欧元的存在威胁已经结束...这点从金融市场可以看出来。(欧元区公债收益率)的利差也更为趋同，”他在智库德国马歇尔基金会组织的活动上表示。

他说，“我们从汇率上也可以看出这点。欧元对于我们的出口商而言过于强劲了。欧元甚至在新兴市场危机时期成为某种意义上的避险货币。因此，我常说存在威胁已经过去，但问题仍没有结束。”(完) (编译 石冠兰 审校 李爽)
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