韩国已公布经济指标--2014/3/24

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.9% @-p +1.1% @-r 3月25日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.0% +1.1% 3月31日 -- 工业生产(m/m) 1月 +0.1% @-p +2.4% @-r 3月27日 -- 失业率 2月 3.9% @ 3.2% @ 4月8日 -- 贸易收支(亿美元) 2月 顺差9.3 r 顺差7.6 r 4月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。