韩国股市：外资买超韩股支撑早盘上扬，然中国PMI数据限制涨幅

路透首尔3月24日 - 韩国股市周一早盘小涨，外资在连续抛售后转为买超韩股，给大盘提供支撑，但涨势遭遇很大制约，因中国制造业调查引发经济放缓的新担忧。

0207GMT，综合股价指数 上涨0.4%至1,942.71点。

韩股开盘后不久即触及近两周高位，但稍后回吐部分涨幅，因汇丰初步调查称中国3月制造业连续第五个月萎缩。

调查还显示，新出口订单四个月来首次增加，就业分项指数大幅上升，给投资者带来一些宽慰。

“关于中国成长迟缓的担忧挥之不去，但同时市场已建立起政府将采取措施扶持经济的预期。根据以往经验，这种预期并不是没有根据的，”东洋证券的市场分析师Cho Byung-hyun表示。

Cho并称，尽管乌克兰局势不稳，但对韩股的影响料有限。

接近中午时，外资买超329亿韩元韩股。