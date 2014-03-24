韩国股市：外资买超韩股支撑早盘上扬，然中国PMI数据限制涨幅

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透首尔3月24日 - 韩国股市周一早盘小涨，外资在连续抛售后转为买超韩股，给大盘提供支撑，但涨势遭遇很大制约，因中国制造业调查引发经济放缓的新担忧。
0207GMT，综合股价指数 上涨0.4%至1,942.71点。
韩股开盘后不久即触及近两周高位，但稍后回吐部分涨幅，因汇丰初步调查称中国3月制造业连续第五个月萎缩。
调查还显示，新出口订单四个月来首次增加，就业分项指数大幅上升，给投资者带来一些宽慰。
“关于中国成长迟缓的担忧挥之不去，但同时市场已建立起政府将采取措施扶持经济的预期。根据以往经验，这种预期并不是没有根据的，”东洋证券的市场分析师Cho Byung-hyun表示。
Cho并称，尽管乌克兰局势不稳，但对韩股的影响料有限。
接近中午时，外资买超329亿韩元韩股。
化工、造船和钢铁类股上扬，因预期中国政府将出台额外经济刺激措施。(完)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。