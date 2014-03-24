台湾汇市：台币盘初回归区间盘整，因人民币及韩元未再续贬

路透台北3月24日 - 台币兑美元 周一早盘实质交易回归区间盘整。交易员认为，随着盘初人民币兑美元即期 及韩元 未再续贬，令市场气氛转趋观望新兴亚币是否触底反弹，主要交投静待进一步消息面指引。

汇银人士指出，早盘进口商在台币来到30.57-30.58附近买汇力道较趋积极，部分外资则见少量美元卖盘，出口商则偏向观望，令台币早盘回归原先区间整理，预估今日台币实质成交区间暂看在30.550-30.600。

“韩元、人民币未续贬是个蛮大指标，市场关注跌深的新兴亚币是否触底反弹。”一位本地银行交易人士表示。

此外，交易员指出，由于近期新兴亚币竞贬，令此前台币区间偏弱整理，而目前台湾正逢反黑箱服贸抗议热潮，预期台湾央行态度将偏向阻贬，让台币走势趋于平稳。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.570-30.589，上日台币实质交易区间主要在30.572-30.638。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初转趋小幅折价；一个月远汇报价 早盘在30.553/30.565左右，上日纽约盘收在30.600。

台湾反黑箱服贸学潮走调。周日晚间逾千名学生与民众进占行政院，警察展开数波强制驱离行动，最后以镇暴水车喷水驱赶，于本地时间周一早上将群众驱离行政院。

交易员观察市场最新动态：

* 早盘人民币 及韩元 未再续贬，令台币续处既有区间盘整

* 盘初见部分外资少量美元卖盘、进口商在30.57-30.58买汇意愿积极

* 继上周大举消化出口商卖汇力道，今早出口商态度转趋观望

* 美元指数 亚洲盘初来到80.16-80.17附近，维持强势整理态势

* 当地时间10:08，台北外汇成交量约1.71亿美元，交投持稳

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.550-30.600

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