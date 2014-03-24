日本股市：从六周低位反弹，但经济不确定性限制涨幅

路透东京3月24日 - 日本股市周一早盘攀升，自六周低位反弹，因风险意愿初步回升，尽管对于日本经济前景的忧虑仍限制升势。

日经指数 早盘升1.8%至14,484.06点，仍低于200日移动均线切入位水平14,505。

瑞士信贷驻东京股市销售部主管Stefan Worrall表示，日股表现落后的原因之一是4月1日计划上调消费税的影响。

他称，“市场关注日本央行是否有意愿或准备采取更多货币政策行动...大量客户仍在预期或希望这能够发生。”

提供较高派息或其他股东收益的个股在周三的派息日前出现良好反弹，Eisai 、全日本空输 和第一三共 的升幅在3.2%至4.4%之间。

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