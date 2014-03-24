日本股市：从六周低位反弹，但经济不确定性限制涨幅

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京3月24日 - 日本股市周一早盘攀升，自六周低位反弹，因风险意愿初步回升，尽管对于日本经济前景的忧虑仍限制升势。
日经指数 早盘升1.8%至14,484.06点，仍低于200日移动均线切入位水平14,505。
瑞士信贷驻东京股市销售部主管Stefan Worrall表示，日股表现落后的原因之一是4月1日计划上调消费税的影响。
他称，“市场关注日本央行是否有意愿或准备采取更多货币政策行动...大量客户仍在预期或希望这能够发生。”
提供较高派息或其他股东收益的个股在周三的派息日前出现良好反弹，Eisai 、全日本空输 和第一三共 的升幅在3.2%至4.4%之间。
半导体生产设备制造商Tokyo Electron 大涨5.4%。
东证股价指数 涨2%，至1,169.32点。(完)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。