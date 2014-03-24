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债券 | 2014年 3月 24日 星期一 11:27 BJT

欧元区金融：ECB不采取经济指标门槛为基础的利率指引--副总裁

路透华盛顿3月22日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周六表示，ECB不会把利率政策与特定经济数据门槛联系在一起。

冈斯坦西欧周六称，“我们认为这没用，”意指美国联邦储备理事会(美联储/FED)在使用逾一年后，3月16日当周弃用的经济指标门槛。

他还扬弃了ECB设定何时升息的时间框架的构想，指称这样的想法比经济指标门槛“更糟糕”。

冈斯坦西欧称，如果需要更多宽松政策的话，ECB还有其他工具，包括降息、量化宽松、负存款工具利率以及有针对性的流动性操作。

在3月政策会议上，ECB维持利率不变，且没有推出提振欧元区经济的其他方法，尽管预计未来数年通胀将较低。

冈斯坦西欧周六表示，市场大致忽略了ECB实际上已在3月政策会议上强化了前瞻性指引，将宽松立场与终结经济迟滞情况联系在了一起。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)
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